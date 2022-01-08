Таропрогноз на 10-16 січня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро у критичні моменти дають нам упевненість у власних діях.

Карти з'явилися ще у Середньовіччі, але відтоді мають чимало прихильників, адже це досить точний, з погляду езотерики, засіб для передбачення ймовірного майбутнього. А близько ста років тому до Таро повернулася колишня слава і відтоді інтерес до карт не вщухає. Щороку спеціалісти випускають чимало колод цих карт, які базуються на двох школах - французькій та англійській.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 10-16 грудня - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Вісімка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, розповідає про бажання рухати вперед, дії, новини та нові можливості. Вона підказує, що слід обрати правильні пріоритети, зрозуміти свої наміри, отримати важливе повідомлення, започаткувати швидкий розвиток. Зараз вам слід пояснити ситуацію і визначитися, що робити далі.

Ця карта символізує незакінчений рух. Він неперервний, швидкий і несамовитий. Цей рух швидше інтелектуальний, ніж реальний. Вона відповідає за інтуїтивні ідеї і внутрішні рухи, які викликані реакцією на певні події.

Вона передбачає, що слід вибрати пріоритети, щоб прояснити невизначеність ситуації або зрозуміти, чи правильні ваші дії у цей момент.

Водночас ця карта Таро підказує про необхідність швидких та рішучих дій. Вона вчить, що бажаного можна досягнути тільки швидкими і рішучими діями. Ваш розум відкритий для будь-яких можливостей, яка допоможе розібратися у ситуації.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Четвірка мечів"

Ця карта, яка теж належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про важливість перепочинку, тимчасовий прихисток, очікування, перемир'я, внутрішні страхи, привидів минулих почуттів.

Вона розповідає, що потрібно знайти моменти для усамітнення та спокою, знайти своє місце у цьому світі, спокій, погляд на ситуацію з іншого боку, відновлення сил, критична оцінка своїх цілей, відмова від боротьби.

Ця карта Таро підказує, що зараз чимало не дозволяє вам рухатися далі. Ви відчуваєте себе у тупику зі своїми страхами та невпевненістю, яка викликана невдачами, болем, розчаруванням. Потрібно тверезо обдумати свої страхи і вони зникнуть.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Четвірка пентаклів"

Ця карта, яка теж належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про контрольовані капризи, впертість, застій, небажання рухатися з місця, віру в правильність обраного шляху, обмежене усвідомлення, маніпуляції матеріальними благами, скупість та жадібність.

Вона каже, що ми тримаємося за те, що у нас є. Ми не можемо позбавитися старих речей, які не дають нам рухатися далі. Ми маніпулюємо стосунками, бо цього потребує наше "его".

Карта Таро радить навіть у, здавалось би, безвихідній ситуації зібратися з силами та зайнятися організацією та ретельним плануванням майбутнього. Також вона розповідає про те, що слід позбутися скупої та жадібної людини поруч із вами, яка заважає вам розвиватися.

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