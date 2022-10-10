Таропрогноз на 10-16 жовтня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро підсвічують те, що потрібно змінити у цьому житті.

Карти Таро приваблюю людство своєю містикою та магією. Вони оповиті численними легендами та оповідями, проте насправді є своєрідною енциклопедією символів, за якою ворожки тлумачать символи, які зашифровані у цих картах.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 10-16 жовтня 2022 року - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Маг"

Ця карта розповідає про ініціативу, мотивацію, повне усвідомлення та дій. Вона повідомляє про активну життєву позицію, самореалізацію, знання, яке є ключем до успіху, цілеспрямованість. Проте водночас не слід думати про те, що ви знаєте все на світі. Ця карта символізує і зв'язок поміж внутрішнім та зовнішнім світом й нагадує про те, що підсвідомі бажання можуть змінити хід подій.

Зараз потрібно стати гнучким та прислухатися до внутрішнього голосу. Ви також можете стати керівником для друга або партнера, щоб допомогти їм зробити правильний вибір. Вашим головним союзником має стати сильна самомотивація, яка допоможе надихати інших своїми ідеями.

Також ця карта свідчить про сильну чоловічу сексуальну енергію.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Двійка пентаклів"

Ця карта свідчить про гнучкість та вміння жонглювати у різних життєвих ситуаціях. Вона повідомляє про вмілий стан справ, пристосування до очікувань, одночасне виконання кількох справ, розв'язання чималої кількості проблем, впевненість у собі, спілкування з іншими людьми, вміння спіймати свій час за хвіст, розуміння змін, які відбуваються навкруги.

Ця карта свідчить про те, наскільки важливою є гнучкість мислення та вміння пристосовуватися до змін. Вона символізує, що для подолання будь-яких труднощів важливо вміння схопитися за будь-який шанс. Подивіться на життя з посмішкою і вам стане легше знайти нові способи розв'язувати старі проблеми. Пристосовуйтеся до зовнішнього середовища і ви напрацюєте свій шлях досягнення поставленої мети.

Ви почнете відчувати впевненість у своїх талантах і вміннях, а, значить, і в самому собі. Не дайте змінам застати вас раптово, уважно стежте за всім, що може вивести вас з рівноваги.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар кубків"

Ця карта, яка теж належить до карт двору, розповідає про темпераментність, романтичність та пошук підтримки у ваших справах. Щоб рухатися далі, вам необхідно стати емоційно розкутими та навчитися трішки рятувати інших у критичних ситуаціях. Проте, слід бути обережними з перебільшенням своїх почуттів, адже можете впасти у депресію.

Впевніться, що всі ваші добрі наміри, обіцянки та пориви чесні, не ілюзорні. Добряче обдумайте свою роль нині. Не сприймайте все близько до серця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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