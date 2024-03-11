Таропрогноз на 11-17 березня 2024 року: що карти нам віщуюють

Карти Таро, які з'явилися близько півтисячоліття тому, досі приваблюють людей своїми таємницями та загадками. Для когось - це дивний шлях спілкування з богами, хтось вбачає у них інструмент психолога, а комусь - просто легше отримати підказки всесвіту, витягнувши так звану "карту дня" з колоди.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка мечів"

Ця карта свідчить про душевну рану, відмову та певне розчарування. Для початку вам потрібно усвідомити проблему. Зараз варто, щоб відбувся тріумф логіки над емоціями. А хтось, можливо, і розірве стосунки. Вам потрібно позбутися внутрішнього болю та усвідомити болючу правду.

Також потрібно ухвалити рішення, яке ухвалене всупереч почуттям.

Варто бути напоготові, адже не виключене ошуканство від близької людини та погане ставлення оточення. Пам'ятайте, що будь-які знання приносять печаль. Не виключені сильні ревнощі та бажання зробити боляче іншим.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час зіткненням з труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз жезлів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта вказує на досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона свідчить про великий життєвий виграш, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду усіма благами життя, зміни на краще, щастя, вміння отримувати прибутки.

Зараз йдеться про те, що ви досягнули чимало в роботі, ви навчилися контролювати свої страхи та сумніви. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, поки відповідаєте за свої дії.

Настав час замислитися про себе. Замисліться про те, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність чи не боїтеся ви стати впевненим у собі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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