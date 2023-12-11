Таропрогноз на 11-17 грудня 2023 року: що карти нам віщують

У часи викликів зростає інтерес людей до магічних мистецтв, адже є сподівання, що карти Таро чи руни зможуть напророкувати долю. Проте ні карти, ні астрологія зараз не можуть сказати ані дату закінчення війни, ні час смерті російського президента Володимира Путіна, бо вони працюють на індивідуальному, а не глобальному рівні. Карти Таро показують не майбутнє, а саме ймовірне майбутнє, тому, як то кажуть - у Бога немає інших рук, окрім ваших.

Для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро, розповідає про важку ношу та бажання перезавантаження. Також ця карта належить до масті Таро жезлів і пов'язана з вогнем. Ця пов'язана з сміливістю, рухом вперед та бажанням розвитку.

Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Припиніть бути у коханні "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Світ"

Ця карта повідомляє про завершеність, задоволення, свободу, звільнення від страхів. Вона свідчить про нагороду за тяжку працю, щасливе завершення ходу подій, внутрішній спокій, який буде захистом від життєвих викликів, початок нової справи, яка принесе плоди у майбутньому.

Ця карта - дуже позитивна. Вона каже, що настав час усвідомлювати себе, свої можливості та повністю брати відповідальність за своє життя. Зараз ви прийшли до згоди з собою та оточенням й отримали уявлення про свої внутрішні цінності. Нині у вас є шанс отримати хорошу роботу. Яку б ціну не довелося заплатити, ви знаєте, що слід рухатися до своєї мети, не оглядаючись на інші можливості.

Ви маєте задати собі наступні запитання: "На що ви справді здатні?", "Хто ви є?","Що потрібно зробити, щоб пробудити свій потенціал?" та рухатися далі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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