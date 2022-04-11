Таропрогноз на 11-17 квітня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про свої бажання.

Карти Таро – складна та популярна система передбачення, яку використовують у світі. Багато хто вважає, що вони мають єгипетські або індійські корені, проте вони з'явилися у середньовічній Європі.

Таро - це колода з сімдесяти восьми карт, які розділені на двадцять два головні аркани, які символізують основні події життя та п'ятдесят шість молодших, що дають детальне уявлення про більше щоденні ситуації та події. Через вибір карти, ми проникаємо в її архетип, читаємо її символи, що синхронно відповідає енергіям нашого життя. Зазвичай, щоб дізнатися відповіді на запитання, які нас хвилюють, витягують одну або кілька карт, щоб отримати пораду про поточну ситуацію для себе чи інших.

Для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 11-17 квітня 2022 року - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня на 11-17 квітня 2022 року - "Двійка пентаклів"

Сферу кохання та почуттів протягом тижня характеризуватиме карта "Двійка пентаклів". Пентаклі пов'язані зі стихією землі та належать до молодших арканів, про які йшлося вище. Вона говорить про те, що не варто зараз пов'язуватися чіткими любовними обіцянками. Спробуйте різні можливості та проявляйте гнучкість, фліртуйте і насолоджуйтеся. Парам, які вже тривалий час перебувають разом, варто замислитися, наскільки легко вони можуть пристосуватися до змін у житті. Чи часто ви буваєте жартівниками, чи, навпаки, — дуже серйозними у стосунках.

Міцні почуття неможливі без змін. Спробуйте вміло жонглювати обставинами, при цьому вам відкриються нові можливості й ви зможете ухвалити рішення. Якщо криза у ваших стосунках неминуча, то поставтесь до цього легко. Природні злети та падіння життя привели вас до цієї кризи. Повірте в те, що почуття винесуть вас на поверхню, просто пристосовуйтеся до змін.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня на 11-17 квітня 2022 року - "П'ятірка пентаклів"

Ситуацію у сфері кар’єри та роботи показує карта "П’ятірка пентаклів". У Таро немає позитивних чи негативних карт. Кожна з них показує світло і темряву. Проте, говорячи про "П’ятірку пентаклів", тобто, монет або дисків, можна зауважити, що вона, все ж таки негативна, бо віщує фінансові лихоліття. Вона каже, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не чекайте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

Пам’ятайте про те, що криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня на 11-17 квітня 2022 року - "Четвірка мечів"

"Четвірка мечів" це саме та карта Таро, яка буде описувати ситуацію з фінансами протягом прийдешнього тижня. Масть мечів пов'язана зі стихією повітря та пов'язана з кризою, болем та водночас - нашим розумом.

Вона говорить про те, хочете ви цього чи ні, проте потрібно взяти паузу. Для нового ривка потрібні сили, а їх спочатку треба накопичити. Змиріться з тим, що буде простій та затишшя. Деякі ідеї на місяць доведеться просто "заморозити".

Проте не сприймайте цей час як катастрофу краще використайте його як час для роздумів та накопичення цікавих ідей для заробітку. Ризикувати не варто, дочекайтеся кращих часів. Замисліться над тим, що в житті бувають періоди, які треба просто пережити, навіть якщо вони затягуються на довгі дні, проте, слід поводитися спокійно і знати, що за найтемнішою ніччю настає світанок.

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