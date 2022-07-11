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Таропрогноз на 11-17 липня 2022 року: що карти нам віщують

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Таропрогноз на 11-17 липня 2022 року: що карти нам віщують

Фото: ТСН.ua

Карти Таро озвучують підказки у важку хвилину.

Карти Таро приваблюють людей своєю начебто містикою та магією, проте здавна насправді є своєрідними дзеркалами душі, де можна побачити своє ймовірне майбутнє або дізнатися, чого ви насправді прагнете. Тому їх використовують у своїй роботі і психотерапевти.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 10-17 липня 2022 "Колесо Фортуни"

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Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про неминучість, успіх, відчуття важливості часу, поворотний пункт, долю. 

Пам'ятай, що у житті нічого не визначено, окрім самої не визначеності, а кожний момент зв'язаний із початком нового циклу, також важливими є синхронність та збіги, можливість бачити ситуації, що повторюються, та цикли, відчуття того, що вас несе потік всесвіту, можливість спіймати свій шанс, що успіх стукає у ваші двері або непередбачувані події.

Колесо Фортуни - це карта поворотів долі, яка приносить нам успіх або провал. Ви вільні у своєму виборі, який дозволить покращити ваше життя або кинути вас у прірву. Зараз ви стаєте частиною великого циклу, але в жодному разі не можна розраховувати лише на долю. 

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 11-17 липня 2022 "Четвірка мечів"

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Ця карта говорить про важливість відпочинку, тимчасовий прихисток, певні очікування, внутрішні страхи, привиди минулих почуттів, вимушене усамітнення і спокій, отримання свого місця у світі, погляд на ситуацію збоку, відновлення сил, критичну оцінку своїх цілей, відмову від боротьби за потреби.

Минуле заважає вам рухатися далі. Ви зайшли в тупик і паралізовані своїми страхами та невпевненістю, яку нав'язали вам минулі невдачі, біль, розчарування та зради. Необхідно тверезо обдумати свої страхи - і вони зникнуть.

Протистояння з іншими людьми зараз недоречне. Краще відступити, подумати і побачити справжню суть ситуації. Передихніть, щоб підготуватися до майбутніх подій і переживань. 

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 11-17 липня 2022 "Лицар жезлів"

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Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність. 

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною. 

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

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