Таропрогноз на 11-17 липня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро приваблюють людей своєю начебто містикою та магією, проте здавна насправді є своєрідними дзеркалами душі, де можна побачити своє ймовірне майбутнє або дізнатися, чого ви насправді прагнете. Тому їх використовують у своїй роботі і психотерапевти.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 10-17 липня 2022 "Колесо Фортуни"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про неминучість, успіх, відчуття важливості часу, поворотний пункт, долю.

Пам'ятай, що у житті нічого не визначено, окрім самої не визначеності, а кожний момент зв'язаний із початком нового циклу, також важливими є синхронність та збіги, можливість бачити ситуації, що повторюються, та цикли, відчуття того, що вас несе потік всесвіту, можливість спіймати свій шанс, що успіх стукає у ваші двері або непередбачувані події.

Колесо Фортуни - це карта поворотів долі, яка приносить нам успіх або провал. Ви вільні у своєму виборі, який дозволить покращити ваше життя або кинути вас у прірву. Зараз ви стаєте частиною великого циклу, але в жодному разі не можна розраховувати лише на долю.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 11-17 липня 2022 "Четвірка мечів"

Ця карта говорить про важливість відпочинку, тимчасовий прихисток, певні очікування, внутрішні страхи, привиди минулих почуттів, вимушене усамітнення і спокій, отримання свого місця у світі, погляд на ситуацію збоку, відновлення сил, критичну оцінку своїх цілей, відмову від боротьби за потреби.

Минуле заважає вам рухатися далі. Ви зайшли в тупик і паралізовані своїми страхами та невпевненістю, яку нав'язали вам минулі невдачі, біль, розчарування та зради. Необхідно тверезо обдумати свої страхи - і вони зникнуть.

Протистояння з іншими людьми зараз недоречне. Краще відступити, подумати і побачити справжню суть ситуації. Передихніть, щоб підготуватися до майбутніх подій і переживань.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 11-17 липня 2022 "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.