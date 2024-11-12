Таропрогноз на 11-17 листопада 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро тривалий час є вірними помічниками людей у пошуках істини та ймовірного майбутнього. Також вони дозволяють зазирнути у недалеке минуле та зрозуміти, чому ми вчинили так, а не інакше. Завдяки цьому інструменту для ворожіння ви можете дізнатися більше про свою душу та запланувати свій подальший розвиток.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня - "Сімка кубків"

"Сімка кубків" належить до молодших арканів карт Таро, тобто тих таємниць Таро, які розповідають про досить побутові речі у нашому житті. Масть кубків пов'язана з сердечними справами - любов'ю та душевними випробуваннями. Також вона "відповідає" за стихію води, а у стандартній колоді карт - це черва.

Ця карта говорить про реальність та мрії. Вона закликає протягом прийдешнього місяця замислитися, що для вас реальність, а що — мрії? Про що говорять ваші мрії? Чи мрієте ви про реальне, чи про ілюзорне? У період кризи доцільно переглянути свої мрії, щоб "перетопити" їх у горнилі випробувань.

Якщо ви перебуваєте у стосунках або закохані по вуха, то прийшов час насолодитися вашими почуттями. Проте слід бути обережними та не дивитися на все довкола через "рожеві окуляри" кохання, аби не потрапити у солодкі сіті ілюзій.

Частіше дослухайтеся до голосу серця. Фантазуйте, і тоді картинки з вашого уявлення матимуть шанс обрости плоттю. Йдіть шляхом бажань.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Десятка жезлів"

"Десятка жезлів" - це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро. Масть жезлів у картах Таро свідчить про роботу та запал до неї, рух та розвиток, можливість нових перспектив та відкриття нових горизонтів. А саме ця карта свідчить про важку ношу та бажання перезавантаження. Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Припиніть бути "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта Таро розповідає про бажання рухатися вперед, пристрасність, самовпевненість. "Лицар жезлів" - це та карта, яка являє собою надмірний вияв енергії. Залежно від ситуації ця якість може бути як негативною, так і позитивною.

Вона свідчить про те, що проявити деяку безшабашність, пристрасть до життя і не боятися свого нетерпіння. Знайдіть в собі рішучу жилку і ви станете іншою людиною.

Проте поринати з головою у життєві пристрасті не варто, бо ви можете не розібратися у суті питання, а тому станете занадто імпульсивним.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.