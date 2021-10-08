Таропрогноз на 11-17 жовтня: що карти нам віщують

Карти Таро працюють з нашою душею.

Карти Таро ось уже близько п'ятсот пророкують ймовірне майбутнє. Спочатку це була своєрідна енциклопедія символів, потім — карткова гра, далі "диявольський винахід", а зараз картами Таро користуються як сучасні неоязичники, так і психологи. Дізнайтеся, що очікує вас протягом 11-17 жовтня 2021 року за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Світ"

Ця карта свідчить про завершеність, задоволення, свободу, любов, звільнення від страху. Також вона розповідає про нагороду за тяжку працю, майбутнє у вас у руках, подорожі, досягнення цілей, внутрішній спокій, початок нової справи, яка принесе плоди у майбутньому.

З погляду езотериків, ця карта вважається чи не найкращою у колоді. Вона підказує, що нарешті настав час вивчити себе і повністю взяти відповідальність за своє життя.

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"Світ" пояснює, що нині ви перебуваєте в гармонії з самим собою і отримали уявлення про ваші внутрішні цінності. Яку б ціну не довелося заплатити, ви знаєте, що варто рухатися до своєї мети, не озираючись на інші можливості. Також вас очікує успіх у стосунках. До того ж ця карта іноді трактується як спокій у душі. У будь-якому випадку зараз вас очікує розширення горизонтів і отримання впевненості у собі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Паж мечів"

Ця карта говорить про важливість очікування, готовність до дій, логіку і гострий розум. Вона підказує про важливість мудрості, яка заснована на досвіді, чіткого планування, пошук фактів, нових ідей, чесного погляду на життя та молодості душі.

Якщо з'являється ця карта, то слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути найрізноманітнішими, тому варто очікувати будь-якого розв'язку ситуації. Ви можете логічно висловлювати свої ідеї та знайти найкращий вихід з певної ситуації.

Ця карта говорить, що варто частіше демонструвати силу свого розуму. Також потрібно тверезо оцінювати свої бажання та дивитися на факти. Зараз йдеться про випробування вашого інтелекту, пропонуючи розв'язати важкі завдання. Потрібно відкрити очі, побачити істину, протидіяти страху. Тому вчіться та тверезо мисліть. Впевнено дивіться у майбутнє.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж кубків"

Ця карта повідомляє про душевні пориви, чуттєвість та сприйнятливість. Зараз потрібно у справах демонструвати свої почуття, довіряти своїй інтуїції, йти за творчими ідеями та прощати інших людей.

Ця карта підказує про початок чогось нового, але варто бути обережними. Нині потрібно додати більше творчості у ваше життя. Пориньте головою у справи та отримайте значний результат.

Також помізкуйте над тим, що ви вносите в свою справу та якого результату очікуєте. Трішки сміливих фантазій вам не завадить.

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