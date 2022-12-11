Таропрогноз на 12-17 грудня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро приваблюю людство своєю містикою та магією. Вони оповиті численними легендами та оповідями, проте насправді є своєрідною енциклопедією символів, за якою ворожки тлумачать символи, які зашифровані у цих картах.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас у грудні 2022 року за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про прозорливість, експансію, дослідження, споглядання. Вона розповідає про досягнення вершини, впевненість у завтрашньому дні, пошук нових можливостей, бажання йти за новими орієнтирами, знання, коли потрібно діяти, передбачення майбутніх подій, початок нової подорожі, усвідомлення своїх намірів, розуміння сенсу своїх дій.

Це дуже творча карта, яка закликає досліджувати власні можливості. Зараз ви подолали певний етап у своєму житті, тому слід озирнутися довкола, що рухатися далі, перед тим, як обрати новий шлях.

Зараз настав час подумати, що вам треба, а від чого слід позбавитися. Потрібно застосувати свої знання про цей світ і показати іншим, що ви знаєте, куди рухатися далі. Ви маєте сміливо рухатися вперед.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сонце"

Ця карта повідомляє про комунікації, щедрість, щастя, гру, творчість та ріст. Вона свідчить про нову дружбу, позбавлення від ілюзій та повну ясність, віру в себе, великі успіхи та досягнення, матеріальне щастя.



Настав час показати себе та здійснити мрії. Це позитивна карта, яка означає успіх та щастя. "Сонце" наповнює нас позитивними думками, які допоможуть досягнути мети. Архетипічно Сонце представляє сміливість, енергійність, глибоке розуміння та проникнення у суть подій. Потрібно рухатися вперед.

Варто очікувати великої любові, радості та звільнення від минулих страхів та сумнівів. Проте не потрібно надто пишатися своєю славою, щоб не звертати увагу на інших.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Самітник"

Ця карта розповідає про проникливість, розсудливість. Вона натякає на пошук внутрішньої мудрості, бажання дістатися правди за будь-яку ціну, бажання до самотності, потребу у самоаналізі, пошук напрямку і керівництва у житті тощо.

Зараз вам потрібно шукати відповіді всередині себе, зробити певне підбивання підсумків, взяти перерву у гонитві, яка називається життям, відмовитися від чужих думок, щоб керуватися власними. Ця карта свідчить і про те, що все слід ретельно зважити, щоб зробити правильний вибір.

Нині вам необхідне зцілення душі, щоб завойовувати нові висоти. Довіряйте собі, щоб вийти з темряви. Дослухайтеся до поради доброго друга, члена сім'ї або мудрого наставника.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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