Таропрогноз на 12-18 лютого 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро є найзнаменитішою та найзагадковішою з усіх відомих систем ворожінь. Досі не відомо як точний час, так і місце появи цих карт. Існує чимало ворожінь, що використовують методику Таро. За допомогою цієї таємничої системи ворожіння та самопізнання можна дізнатися більше про своє майбутнє.

Для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 12-18 лютого 2024 року - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 12-18 лютого 2024 року "Імператор"

Ця карта свідчить про владу, авторитет, лідерство та силу розуму. Не виключено, що протягом цього тижня на вас впливатиме батьківська фігура. Можливо, вам слід уважніше придивитися до стосунків ваших батьків, а, можливо, пропрацювати комплекси та страхи, які пов'язані з батьківством, щоб рухатися далі.

Зараз ви можете бути трішки глухим до чужих почуттів. Вас може захопити самообман та догматизм. Тому хаос довкола вас слід гармонізувати. Контролюйте ситуацію у стосунках, а не пускайте її на самоплив. Прагніть до стабільності та безпеки.

Але водночас не варто ставати занадто впертим, адже ви хочете, щоб усе було згідно з вашими правилами. Пам'ятайте про те, що завдяки рішучості ви зможете досягнути цілей.

Карта тижня 12-18 лютого 2024 року "Сімка жезлів"

Ця карта говорить про захист та отримання переваг. "Сімка жезлів" також розповідає про відмову зрушити з місця, бажання розраховувати тільки на свої сили, кинутий виклик, вимушений захист та іноді навіть агресію.

Якщо у розкладі витягнули цю карту, то це означає, що вам доведеться піти в глухий захист і розраховувати тільки на себе. Вам потрібно міцно стояти на ногах, щоб захищати свої права та думки. Також можливі моменти жорсткої критики та провокацій.

Не виключена боротьба з "внутрішніми демонами", які заважають нам рухатися правильним шляхом комплексами, страхами, підозрами тощо. Ви можете вести боротьбу і з власною совістю. Якби там не було захищайте свої плани від супротивників. Уважно розподіліть як витрачати власні сили.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 12-18 лютого 2024 року - "Трійка пентаклів"

Ця карта говорить про те, що вам зараз знадобиться професіоналізм, робота в команді та ретельне планування. Ця карта Таро розповідає і про можливості для професійного зростання, отримання матеріальних благ, грамотну стратегію, усвідомлення власного потенціалу та співпрацю з людьми.

На це треба звернути увагу, адже успіх гарантований саме довірі та співпраці з іншими людьми. Хороша організація — найліпший спосіб досягнути успіху. Потрібно сконцентруватися на власних навичках, знаннях та професійному зростанні. Радійте своїм успіхам.

Щоправда, не варто занадто концентрувати свою увагу на деталях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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