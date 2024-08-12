Таропрогноз на 12-18 серпня 2024 року: що карти нам віщують

Картами Таро уже нікого не здивуєш. Цей інструмент для ворожіння все частіше з’являється на Instagram-сторінках відомих блогерів, які водночас відхрещуються від Таро як від магічної системи. Попри це Таро протягом останнього століття, ще до появи Мережі, стали чи найпопулярнішим засобом хоч трішки зазирнути в майбутнє.

Тому читайте деталі у таропрогнозі на тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Шістка жезлів"

Це - карта перемоги. Вона свідчить про гордощі, нагороди та визнання. Ви опинитеся у центрі уваги та почуєте хороші новини. Хоча й не виключено, що вас заповнить бажання всіх підлаштовувати під себе.

Це - карта абсолютного тріумфу. Також вона підказує, що не варто займатися самомилуванням, інакше ви скоро впадете з вершини. Додайте трішки смирення, але не відступайте зі своїх позицій. Уважно дивіться вперед, бо будь-яка справа може бути небезпечною. Підтвердить своє право бути першими. Але будьте обережними, адже гордість може заважати вам дивитися правді у вічі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка жезлів"

Ця карта говорить про суперництво, дрібні проблеми, маленькі неприємності та виклики. Проте це лише порожні балачки, а не серйозні сварки. Єдине з чим зараз варто боротися на роботі - це ситуації, коли оточення нав'язує вам свої думки. Перестаньте у русі кар'єрними сходами дратуватися через дрібниці.

Також спочатку наведіть лад з вашими прагненнями у кар'єрі, а тоді вже рухайтеся до нових вершин. Час знайти істинні пріоритети. Спробуйте співпрацювати з колегами, які вас оточують, а не боротися з ними.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж мечів"

Ця карта говорить про уважність, готовність до дій, логіку і гострий розум, мудрість, яка заснована на досвіді, про висловлення своїх планів, пошук фактів, озвучення намірів, нові ідеї, чесний погляд на життя, молодість душі.

Проте водночас слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути непередбачуваними, але зараз варто очікувати будь-якого розв’язку подій. Продемонструйте силу власного розуму. Потрібно навчитися розв’язувати складні завдання і випробовувати силу волі. Слід побачити істину, протидіяти страхам.

Вчіться далі та зберігайте тверезе мислення. Впевнено дивіться у майбутнє. Іноді варто спитати поради у інших.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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