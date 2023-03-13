Таропрогноз на 13-19 березня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро працюють з нашою підсвідомістю, оскільки вона говорить з нами не словами, а через символи та знаки. Цей інструмент для ворожіння охоче дарує нам підказки долі. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 13-19 березня 2023 року - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "П'ятірка кубків"

Ця карта свідчить про втрати, розчарування, змішані почуття, жаль. Також вона оповідає про розбите серце, жаль про втрачені можливості, прийняття того, що відбувається, емоційний супротив змінам, бажання змінити минуле, внутрішні виклики, допомогу друзів у горі.

Можливо, нині ви втратили те, за що не трималися дуже сильно. Ця карта може здатися негативною, але й є й позитивний бік, - ви позбулися чогось непотрібного. Ця карта являє собою проєкцію наших страхів і сумнівів з приводу того запитання, яке нас зараз турбує. Карта свідчить про звільнення від прив'язаностей. Проте не бійтеся загубити одну річ, щоб її замінила інша. Ви можете загубити і ключі від дому, а можете - і мрії, можливості або стосунки з кимось. Але не турбуйтеся: перед вами відкриються нові можливості та погляди на речі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Шістка кубків"

Ця карта Таро свідчить про ностальгію, зв'язок з друзями і певну інфантильність. Для того, щоб успішно рухатися далі признайте свою внутрішню дитину. Позитивно ставтеся до життя, переставайте ностальгувати за минулим, пам'ятай про наївність і простодушність, примирення та грайливість.

Потрібно знайти юнацький максималізм, який давно загублений на життєвому шляху. Не живіть минулим. Припиніть вважати, що не варто брати відповідальність за свій вибір. Ця карта передбачає позитивне ставлення до інших людей, щедрість і свої найкращі наміри.

Водночас не слід цинічно нагадувати собі, що окрім великодушності та всепрощення, але в житті є ще злоба, ненависть і насилля.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж мечів"

Ця карта говорить про уважність, готовність до дій, логіку і гострий розум, мудрість, яка заснована на досвіді, висловлення своїх планів, пошук фактів, озвучення своїх планів, нові ідеї, чесний погляд на життя, молодість душі.

Проте водночас, слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути непередбачуваними, але зараз варто очікувати будь-якого розв’язку подій. Продемонструйте силу власного розуму. Потрібно навчитися розв’язувати складні завдання і випробовувати силу волі. Слід побачити істину, протидіяти страхам.

Вчіться далі та зберігайте тверезе мислення. Впевнено дивіться у майбутнє. Іноді варто спитати поради у інших.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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