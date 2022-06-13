Таропрогноз на 13-19 червня 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 13-19 червня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро підказують, що робити далі.

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, уже завоювали численних прихильників серед різних прошарків суспільства. Вони озвучують своєрідні підказки долі та попередження, але, чи прислухатися до них - вирішує сама людина.

Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, тому ви легко зможете їх придбати, якщо забажаєте опанувати це мистецтво.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 13-19 червня 2022 "Вісімка жезлів"

Ця карта свідчить про захист, ціль, отримання переваг. Проте зараз вам може заважати небажання зрушити з місця, бажання сподіватися лише на власні сили, кинутий виклик, неможливість твердо сказати "ні", бажання знищення, розгубленість у складній ситуації. Важливо зараз встояти перед ворогами - навіть внутрішніми і не вдаватися до безсенсової боротьби та агресивної взаємодії.

Потрібно міцно стояти на власних ногах та відстоювати свої права. Боріться з внутрішніми демонами та страхами. Пам'ятайте про те, що для відстоювання власних упереджень потрібна сміливість, а для розуміння їх справжньої цінності - розсудливість.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 13-19 червня 2022 "Паж жезлів"

Ця карта розповідає новий погляд на речі, ентузіазм та шанс. Вона свідчить про бажання йти у новому напрямку, радісно сприймати нові пропозиції, творчий ентузіазм, чесність у справах, перевірку власних сил.

Ця карта підказує, що слід розпочати власну справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами та отримати натхнення від можливих перспектив. Подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. Додайте більше оптимізму та пристрасті. Відкрийте себе цим почуттям, отримайте задоволення від життя і чим більше впевненості та натхнення ви вкладете у свою справу, тим більшого успіху доб'єтеся. Слід першим простягнути руку і проявити волю, щоб досягнути бажаного.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 13-19 червня 2022 "Паж кубків"

Ця карта розповідає про сприйняття, чуттєвість та душевні пориви. У вашій справі допоможе демонстрація почуттів, справжні пориви, довіра своїй інтуїції, початок чогось нового.

"Паж кубків" символізує емоційну чуттєвість з позитивного боку. Потрібно більш сприймати потреби інших людей, а також внести творчу жилку у вашу роботу. Подумайте, що ви вносите у свою справу, а що - ваші партнери.

Попереду вас чекають нові перемоги і ви з головою поринете у справи.

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