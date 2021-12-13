Таропрогноз на 13-19 грудня 2021 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 13-19 грудня 2021 року: що карти нам віщують

Карти Таро озвучують підказки долі.

З давніх-давен люди хочуть дізнатися своє майбутнє, а тому у всіх культурах світу є чимало способів для цього. Наприклад, українські дівчата ворожили на варениках, а римські жерці — за польотами птахів та нутрощах тварин. Серед найпопулярніших форм дізнатися своє майбутнє або зайнятися самоаналізом чільне місце посідають карти Таро.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - 13-19 грудня - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Сонце"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про радощі життя. Тому у сердечних справах покажіть, що у вас — велике серце. Будьте простішими, дійде від душі й балуйте людей, яких ви любите. Радійте сонячній порі. В такі моменти ви навіть можете відчути себе по-дитячому і насолоджуватися життям.

Перед вами — чиста сторінка. Повірте в те, що певні проблеми у стосунках, якщо вони є, вирішаться швидко, якщо ви, звісно готові до цього. Протягом цього тижня помізкуйте над тим, чи можете спонтанно радіти життю та обирати сонячний, а не тіньовий бік життя.

Просто насолоджуйтеся перебуванням з коханими, грайтеся з дітьми й тіштеся. Любіть життя і прийматиме себе таким, яким ви є.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка пентаклів"

Ця карта Таро розповідає, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не чекайте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

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Криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка пентаклів"

Ця карта говорить про невеликий прогрес у сфері фінансів. Тому, для того, щоб рухатися вперед, ви маєте з’ясувати, що не дає вам рухатися далі. Переведіть вашу поведінку на більш зрілий рівень. Якщо ви будете вміло рухатися, то витримаєте цей екзамен долі.

Не ходіть колами. Сприйміть цю кризу як перевірку ваших можливостей, завдяки чому ви станете мудрішими та сильнішими. Доведіть собі та іншим, що наважились подолати перепони, перед якими довго зупинялися. Використовуйте ваші можливості.

Замисліться над тим, яким чином ви можете використовувати свої можливості. В якій сфері вам потрібно довести свою кваліфікацію, щоб отримати значний фінансовий результат, наскільки далеко ви зайшли. Перед тим, як танцювати на канаті, спочатку навчіться на ньому ходити.

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