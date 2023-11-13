Таропрогноз на 13 -19 листопада 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро уже чимало часу фігурують у фільмах та книжках. За цим стоять десятки та сотні років ворожіння на цьому інструменті для окультних практик. Зараз картами Таро використовують не лише ворожки, але психологи та психотерапевти, використовуючи ці цікаві зображення на картоні у вигляді метафоричних карт. Для того, щоб дізнатися більше про ймовірне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Двійка жезлів"

Ця карта розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свою точку зору, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширяйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, що ви можете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, розповідає про чистоту. правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона натякає, що потрібно позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, усвідомлювати, що добре, а що - погано, стикнутися віч-на-віч з реальністю, аналізувати свою мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Щось у вашій душі зараз потребує значного вираження, йдеться про бажання виділятися з натовпу або потреба у справедливості. Ця карта свідчить і про те, що потрібно скористатися логікою та внутрішньою впевненістю під час протистоянь з різноманітними життєвими труднощами. Довіряйте собі, не сумнівайтеся у внутрішніх прагненнях, будьте готові до дій та усвідомлюйте власні можливості.

Час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта також говорить про рішучість та максимальну чесність, в тому числі - і з самим собою. Ви зіштовхнетеся з випробуваннями, але коли ви їх подолаєте, то максимально покращите ваше життя.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте Росія готує великий теракт — прогноз тарологині

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.