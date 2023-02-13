Таропрогноз на 13-19 лютого 2023 року: що карти нам віщують

У колоді Таро - 78 карт, якщо враховувати ще й карти у перевернутому положенні, то кількість їх значень зростає до 156 ймовірних. Сусідство певних карт теж впливає на значення розкладу, то, таким чином, кількість значень зростає до 25 тисяч.

Але вони залежать ще й від місця у картковому розкладі, в якому часто є чимало карт, тому ми маємо уже понад 250 тисяч варіантів. Відповідно, майстерність того, хто ворожить на картах Таро, залежить від вміння трактувати ці всі варіанти у різних позиціях і розуміти значення символів.

Ми полегшили вам цю справу. Тому дізнайтеся, що очікує вас протягом 13-19 лютого 2023 року за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта свідчить про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Ця карта натякає на позбавлення від ілюзій, розуміння подальшого шляху, логічне пояснення подій, розуміння того, що добре, а що ні, зіткнення з реальністю, аналіз мотивацій, гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вирізнитися з натовпу, можливо, йдеться і про потребу у справедливості. Але варто розуміти, що одразу це неможливо. Також ця карта символізує логіку та впевненість у собі в момент труднощів. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта стійкості, рішучої та максимальної чесності. Якщо ви можете прояснити ситуації та розвіяти сумніви, то дорога буде для вас відкрита.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король жезлів"

Ця карта говорить про владу, самовпевненість, життєву силу, драматизм. Вона свідчить про майстерність і мистецтво, театральність і харизму, бажання до самореалізації, ризик, який базується на інтуїції, бажання бути у центрі уваги, відсутність скромності, щедрість та великодушність.

Зараз ви наповнені живою енергією, яку буде вносити у будь-яку справу. Також йдеться про харизматичного та талановитого лідера. Також вам потрібно вчитися на своїх помилках, дізнаватися межі своїх можливостей і розвивати нові уміння. Завдяки цьому розумінню ви зможете просунутися вперед. Вам потрібно поглянути на себе збоку, можливо, й не до кінця об'єктивно. До того ж настав час йти на ризик, бо ви отримали знання та впевненість у собі. Поверніться обличчям до людей, але йдіть своїм шляхом.

Скоро ви здобудете професіоналізм у власній справі та зможете виконувати великі проєкти, а для досягнення результату потрібно сподіватися тільки на себе. Ваші оригінальні знайдуть підтримку.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта говорить про важливість перезавантаження, бажання рухатися вверх. Зараз ви відчуваєте велику відповідальність, яка лежить на вас. Ви намагаєтеся всім сподобатися, але занадто розпиляєте свої сили, а тому вважаєте, що у ситуації, яка склалася, винні лише ви. Зараз ви переймаєтеся лише роботою - ніяких задоволень.

Іноді у вас з'являється тверде переконання, що за все потрібно платити, а зі статусом варто змиритися, адже ви - "робоча конячка". Через це ви не розумієте, що відбувається та маєте вузьке мислення.

У вас є ноша, яку треба нести. Але слід подумати, чи не варто змінити своє ставлення до життя. Можливо, ви так загрузли у ваших проблемах, що не розумієте, куди рухатися далі. Настав час скинути цю ношу. Подивіться на ваше життя під іншим кутом зору.

Також читайте Астрологічний прогноз на 13 лютого

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Особистий новий рік: астрологічний прогноз для Володимира Зеленського