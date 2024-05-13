Таропрогноз на 13-19 травня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, уже завоювали численних прихильників серед різних прошарків суспільства. Вони озвучують своєрідні підказки долі та попередження, але, чи прислухатися до них - вирішує сама людина.

Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, тому ви легко зможете їх придбати, якщо забажаєте опанувати це мистецтво.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про прозорливість, експансію, дослідження, споглядання. Вона розповідає про досягнення вершини, впевненість у завтрашньому дні, пошук нових можливостей, бажання йти за новими орієнтирами, знання, коли потрібно діяти, передбачення майбутніх подій, початок нової подорожі, усвідомлення своїх намірів, розуміння сенсу своїх дій.

Це дуже творча карта, яка закликає досліджувати власні можливості. Зараз ви подолали певний етап у своєму житті, тому слід озирнутися довкола, що рухатися далі, перед тим, як обрати новий шлях.

Зараз настав час подумати, що вам треба, а від чого слід позбавитися. Потрібно застосувати свої знання про цей світ і показати іншим, що ви знаєте, куди рухатися далі. Ви маєте сміливо рухатися вперед.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Двійка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, тобто, вказує на досить побутові речі, розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. Ця карта повідомляє про певне відчуття всесилля, переконання інших людей в своїх талантах, сміливе відстоювання власної позиції, демонстрацію ділових якостей, гнучкість та напір, оперативне підхоплення нових ідей, розширення горизонтів, випробування на зрілість ідей.

Вона акцентує на необхідності відстоювати власні інтереси та бажанні знайти свій власний рівень сили. Ви впевнені, що можете зробити більше, ніж ви робили до того, на що не здатні були раніше.

Проте слід бути дуже обережними, бо цей шлях веде до гордощів. Отримана влада та могутність можуть затьмарити ваші справжні потреби та цілі. Настав час проявити ініціативу та здійснити свої наміри. Протягом літа 2021 року ви маєте показати, що ви - та сила, з якою слід рахуватися, тому сміливо беріть бика за роги та пам'ятайте, що сила всесвіту тече крізь вас.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка пентаклів"

Ця карта говорить про професіоналізм, роботу в команді та важливість планування. Йдеться про професійний ріст, отримання матеріальних благ, чітку стратегію, усвідомлення свого потенціалу, співпрацю з багатьма людьми та необхідність командного духу. Зараз важливо, щоб інші усвідомили вашу майстерність, можливості будувати грамотну стратегію, уміння вдало співпрацювати з людьми. Якщо ви хочете отримувати більше коштів — навчіться розбиратися у деталях.

Успіх буде результатом планування та саме роботи в команді. Об’єднуйтеся з іншими людьми, щоб зробити щось вартісне. Сконцентруйтеся на власних знаннях. Також йдеться про те, що незабаром ви доєднаєтеся до важливого проєкту, у якому ви дуже зацікавлені.

Помізкуйте над створенням правильної атмосфери в команді. Пишайтеся своїми досягненнями та радійте талантам і вмінням.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила "страшні події" у Росії. Вона зазначила, що Кремль влаштує всередині РФ геноцид.

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