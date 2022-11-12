Таропрогноз на 14-19 листопада 2022 року: що карти нам віщують

Через цікавість до окультизму та езотерики, знайти карти Таро нині легко у будь-якому магазині сувенірів та замовити в Інтернеті. Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, але всі вони базуються на кількох основних школах.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Королева кубків"

Ця карта належить до так званих фігурних карт або карт двору. Ця карта розповідає про м'якість, усвідомлення почуттів та образне мислення. Тобто, ця карта Таро у любові пропонує рухатися, мов вода, бо саме цю астрологічну стихію представляє "Королева кубків".

Протягом цього тижня варто проявити доброту і розуміння, гармонізувати свої почуття та знайти внутрішній баланс, опанувати мудрість та отримати цілющу силу від всього, що ви робите.

Не виключено, до вас потягнуться люди, які потребуватимуть підтримки та співчуття. Також, щоб вдало рухатися, варто позбавитися від злості та образ і стати більш співчутливим, як щодо себе, так і щодо інших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка пентаклів"

Ця карта говорить про відстоювання своїх прав. Починається складний період, а тому не дозволяйте іншим людям сумніватися у своїй позиції на роботі. Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег. Не опускайте руки, якщо будете захищатися, то зможете поставити їх на місце.

Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег.

Сприймайте вашу кар’єру зараз як поле бою, де виживе лише найсильніший. Мужньо захищайте себе і рішучо відбивайтесь від зауважень про вашу роботу. Не дозволяйте собі та іншим сумніватися у вашій позиції. Якщо бардак на роботі заважає вам продумати стратегію подальших дій, спробуйте ненадовго перемкнутись на щось інше, приміром, зверніть увагу на курси, які підвищать вашу кваліфікацію. Замисліться над тим, якими ресурсами ви володієте, проведіть ревізую, щоб краще їх використовувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка пентаклів"

Ця карта говорить про невеликий прогрес у сфері фінансів. Тому, для того, щоб рухатися вперед, ви маєте з’ясувати, що не дає вам рухатися далі. Переведіть вашу поведінку на більш зрілий рівень. Якщо ви будете вміло рухатися, то витримаєте цей екзамен долі.

Не ходіть колами. Сприйміть цю кризу як перевірку ваших можливостей, завдяки чому ви станете мудрішими та сильнішими. Доведіть собі та іншим, що наважились подолати перепони, перед якими довго зупинялися. Використовуйте ваші можливості.

Замисліться над тим, яким чином ви можете використовувати свої можливості. В якій сфері вам потрібно довести свою кваліфікацію, щоб отримати значний фінансовий результат, наскільки далеко ви зайшли. Перед тим, як танцювати на канаті, спочатку навчіться на ньому ходити.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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