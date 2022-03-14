Таропрогноз на 14-20 березня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дають натхнення діяти далі.

Карти Таро не вказують час, місце та точний період, коли станеться та чи інша подія. Проте у буремний час вони можуть стати своєрідним духовним дороговказом, червоною лінією, вказівником, який у кризові часи у символічній формі підказує, що робити далі. У трактуванні карт Таро кожний знайде своє, тому прислухайтеся до власної інтуїції та мудрості й досліджуйте власний шлях. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 14-20 березня 2022 року - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня на 14-20 березня 2022 року - "Місяць"

Прийдешній тиждень у березні 2022 року у сфері кохання, любові та стосунків можна описати картою Таро під назвою "Місяць". Ця карта представляє старші аркани або таємниці карт Таро.

Попереду у нас всіх темний період, коли можна зробити помилку. Тому або обережно йдіть обраним шляхом, або оберіть новий напрямок в любові.

У кризовій ситуації у стосунках не слухайтеся власних страхів, бо вони погані порадники. Спробуйте "запалити світло" всередині себе за допомогою медитації чи інших духовних практик, а не постійно скаржитися на темряву. Проте у цей нелегкий час наважтесь у любові на те, чого ви найдужче боїтесь. Та не перестарайтесь, але й не відступайте ні на крок.

Протягом цього тижня помізкуйте над тим, що приховується за вашими страхами, які вас супроводжують: можливо, це недолюбленість з дитинства або проблеми з батьками. Подумайте й про те, яка внутрішня темрява вкриває вашу мету у цих стосунках, що ви хочете від них отримати.

Якщо ви шукаєте поради у сердечних справах, то спробуйте уявити, що вирушаєте у подорож до небезпечної печери. Невідомо, яким ви вийдете з неї. Тому будьте обережними, сприймайте цей період у стосунках як перевірку на міцність.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня на 14-20 березня 2022 року - "Повішений"

Наступні сім днів у сфері роботи і кар’єри чудово можна описати за допомогою карти Таро, яка має назву "Повішений". Вона, як і попередня карта, належить до старших арканів Таро.

Ця карта говорить про те, що настав час чимось пожертвувати. Міфологічно ця карта пов'язана зі скандинавським богом Одіном, який дев’ять днів висів повішеним на світовому дереві - ясені та пожертвував одним оком, щоб отримати мудрість. Тому ми всі разом маємо чимось пожертвувати, щоб отримати у майбутньому щось більше на заміну.

Нині потрібно пожертвувати певними очікуваннями або застарілими поглядами на проблему, щоб рухатися далі. Змиріться з тим, що ви потрапили між молотом і ковадлом. Змініть ваші усталені твердження про життя, переверніть їх з ніг на голову.

Також читайте Таропрогноз на березень 2022 року: що карти нам віщують

Ми щодня можемо зробити поворот до світлого майбутнього, але всіма силами оминаємо цей момент. Коли, як не в кризовий період, прийшов час нарешті його зробити. Навіть, якщо вам здається, що на вашій шиї затягується петля, не намагайтеся розв’язати конфлікт силою. Будьте терплячими і все зміниться.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня на 14-20 березня 2022 року - "Вісімка мечів"

Про тиждень від 14 до 20 березня 2022 року розповідає карта Таро, яка називається "Вісім мечів". Вона представляє молодші аркани, тобто таємниці карт Таро. Ця карта належить до масті мечів, що пов'язана зі стихією повітря і символізує різкість, думки, гострий розум та психологічні переживання.

Ця карта говорить про те, що ви самі себе обмежуєте і це не дає вам розвиватися далі.Потрібно поборотися з апатією і прорватися крізь своєрідні мечі ілюзій, які ви вже встигли придумати протягом цих днів, коли ви перебували у беззахисному стані.

Зараз вам необхідно сконцентруватися, а не чекати, що хтось вас врятує. Звісно, у нинішній період кризи розв’язання проблем складне, проте воно перебуває лише у ваших руках. Якщо вам вдасться розкрити власний потенціал, то ви зможете уникнути ролі жертви.

Можливо, зараз ви зв’язані браком коштів, нецікавою роботою або узагалі — її відсутністю, саме через це ви відчуваєте себе у пастці. Для того, щоб рухатися далі та не відчувати себе зв’язаним по рукам і ногам, — позбавтеся від брехливих принципів та ідей і тоді ви знайдете аж кілька варіантів виходу з ситуації, яка склалася.

Читайте також:

Меркурій завершує свій ретроградний рух – Астрологічний прогноз