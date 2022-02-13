Таропрогноз на 14-20 лютого 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 14-20 лютого 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро озвучують відповіді на запитання, які нас хвилюють.

Карти Таро давно завоювали своє почесне місце серед інструментів для ворожіння, адже вони пророкують ймовірне майбутнє, дають підказки, заспокоюють у важкі часи своїми посланнями, які надихають. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 14-20 лютого 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Закохані"

"Закохані" належать до старших арканів, тобто, таємниць Таро. Конкретно ця карта говорить про дружбу, командний дух і родючість. Вона свідчить про те, що стосунки варто розцінювати не лише як секс, а й як дружбу. Вам варто стати однодумцями та партнерами з вашою другою половинкою.

Також ця карта розповідає і про те, що свої почуття варто розподіляти з друзями. Вона каже, що варто навчитися ділитися своїми радощами та оптимізмом з іншими. Зосередьтеся на емпатії.

Час будувати спільні плани з партнером, ділитися душевною гармонією та оновленими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Шістка жезлів"

Ця карта належить до молодших арканів Таро, тобто таємниць Таро, також вона представляє стихію жезлів, що символізує пристрасть і сміливість, бажання діяти та змінювати реальність довкола себе. Час перемог близько. "Шістка жезлів", яка належить до молодших арканів Таро, повідомляє, що незабаром ви отримаєте визнання, перемоги та нагороди.

Ви опинитесь у центрі уваги, а ваша тяжка праця буде завершена. Щоправда, гордість заважає вам дивитись правді у вічі. Щоб перемагати, не варто займатися самомилуванням, ви може добряче гепнутися з вершини, яку завоювали. Трішки смирення заради перемог теж не завадить. Сміливо дивіться уперед, але будьте обережними, бо тріумф завжди межує з проблемами.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Страшний суд"

Ця карта представляє так звані старші аркани, тобто таємниці Таро. Вона свідчить про звільнення від певних умовностей, важливість внутрішнього голосу та трансформацію. "Страшний суд" розповідає, що у русі кар'єрними сходами ви можете зіштовхнутися з критикою та осудом, не виключено, що можлива й розплата за дії, які ви вчинили раніше, тому не переоцінюйте свої можливості.

У здобутках і промахах не варто когось звинувачувати, окрім себе. Досягайте цілей, які ви поставили перед собою і не робіть свій вибір самі. Позбавтеся від старих поглядів на роботу та кар'єру.

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