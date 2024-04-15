Таропрогноз на 15-21 квітня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро нині є звичним явище у нашому житті. Але ще кілька десятиліть тому вони сприймалися наче інструмент диявола. Цікаво, що найбільша іронія полягає у тому, що на картах Таро поруч з язичницькими символами, є чимало й християнських зображень. А загалом вивчати, що ж намальовано на картах Таро та який зміст за цим ховається, - можна роками.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас у прийдешньому тижні за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта свідчить про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Ця карта натякає на позбавлення від ілюзій, розуміння подальшого шляху, логічне пояснення подій, розуміння того, що добре, а що ні, зіткнення з реальністю, аналіз мотивацій, гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вирізнитися з натовпу, можливо, йдеться і про потребу у справедливості. Але варто розуміти, що одразу це неможливо. Також ця карта символізує логіку та впевненість у собі в момент труднощів. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта стійкості, рішучої та максимальної чесності. Якщо ви можете прояснити ситуації та розвіяти сумніви, то дорога буде для вас відкрита.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка жезлів"

Ця карта говорить про суперництво, дрібні проблеми, маленькі неприємності та виклики. Проте - це лише порожні балачки, а не серйозні сварки. Єдине з чим зараз варто боротися на роботі - це ситуації, коли оточення нав'язує вам свої думки. Перестаньте у русі кар'єрними сходами дратуватися через дрібниці.

Також спочатку наведіть лад з вашими прагненнями у кар'єрі, а тоді вже рухайтеся до нових вершин. Час знайти істинні пріоритети. Спробуйте співпрацювати з колегами, які вас оточують, а не боротися з ними.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Туз пентаклей"

Ця карта свідчить про нагороди, процвітання, родючість та реалізм. Також вона описує практичні досягнення, відчутні результати, реальну владу, довіру у будь-якій ситуації, нову справу, пошук щастя, занурення у реальний світ. Ця карта підказу вам, що незабаром ви доможетеся успіху і отримаєте користь для себе зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно будувати надійні плани і ретельно продумувати всі деталі.

Сфокусуйтеся на результатах і використайте свої практичні знання та вміння для себе та свого майбутнього. Ця карта говорить про нові починання, тільки дуже приземлені, практичні та доступні. Почніть діяти уже зараз, щоб потім досягнути результатів.

Засоби для реалізації проєкту теж з'являться. Прийміть це та насолоджуйтеся добробутом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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