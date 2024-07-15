Таропрогноз на 15-21 липня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро протягом віків були засобом для пізнання майбутнього і розкриття таємного сенсу минулих подій. Ще зовсім нещодавно ворожіння на картах Таро було фактично заборонене і переслідувалося церквою, яка і досі вважає його диявольським мистецтвом. Проте - це не так, адже карти Таро - це своєрідна система символів, яка дає змогу дізнатися більше про себе та своє майбутнє.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на життя, новини, ентузіазм та шанси. Вона розповідає про бажання піти у новому напрямку, певні пропозиції, чарівних залицяльників, чесних людей, а іноді - інфантильне ставлення до справ та перевірку своїх сил.

Зараз настав час розпочати щось нове, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, отримати натхнення від перспектив. Можливо, ці нові можливості з'являться у коханні, а, можливо, йдеться про легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує. Подивіться на нинішні стосунки під іншим кутом зору, щоб оживити кохання і заново оживити почуття. Також вірогідно, що вас відірве від поточних справ незнайома людина або спрагле бажання отримати бажане. А ось інфантильне ставлення тільки заважатиме нормальним взаєминам і серйозним планам.

Попереду - період великого оптимізму та пристрасного захоплення життям.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Двійка жезлів"

Ця карта розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свою точку зору, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширяйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, що ви можете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Король мечів"

Ця карта підказує про важливість розлогих знань і гострого розуму. "Король мечів" підказує, що слід бути принципіальними, варто використовувати свій розум для розв'язання проблем. Настав час дати раду зі своїми страхами - і тоді ви побачите істину крізь обман, доберетеся до самої суті речей, силою вашого розуму розв'язати будь-який конфлікт. Цей король символізує дію, тому ви можете кинути інтелектуальний виклик іншим людям, але спочатку переконайтеся, що ваші ідеї можуть стати реальністю і є результатом ретельного дослідження проблеми. Ця карта радить казати правду в очі, але тільки з позиції безпристрасного судді.

Розбудіть власну рішучість. Менше довіряйте інтуїції та почуттям - нині інтелект також необхідний, як і почуття. Об'єднайте вашу чуттєвість з аналітичним підходом до ситуації.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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