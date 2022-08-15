Таропрогноз на 15-21 серпня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується в наші дні, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння, а також можуть бути просто набором графічних образів (або навіть словесних описів образів), коли вони використовуються як символи.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 15-21 серпня 2022 "Сімка жезлів"

Ця карта свідчить про захист, ціль, отримання переваг. Проте зараз вам може заважати небажання зрушити з місця, бажання сподіватися лише на власні сили, кинутий виклик, неможливість твердо сказати "ні", бажання знищення, розгубленість у складній ситуації. Важливо зараз встояти перед ворогами - навіть внутрішніми і не вдаватися до безсенсової боротьби та агресивної взаємодії.

Потрібно міцно стояти на власних ногах та відстоювати свої права. Боріться з внутрішніми демонами та страхами. Пам'ятайте про те, що для відстоювання власних упереджень потрібна сміливість, а для розуміння їх справжньої цінності - розсудливість.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 15-21 серпня 2022 "Паж жезлів"

Ця карта розповідає новий погляд на речі, ентузіазм та шанс. Вона свідчить про бажання йти у новому напрямку, радісно сприймати нові пропозиції, творчий ентузіазм, чесність у справах, перевірку власних сил.

Ця карта підказує, що слід розпочати власну справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами та отримати натхнення від можливих перспектив. Подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. Додайте більше оптимізму та пристрасті. Відкрийте себе цим почуттям, отримайте задоволення від життя і чим більше впевненості та натхнення ви вкладете у свою справу, тим більшого успіху доб'єтеся. Слід першим простягнути руку і проявити волю, щоб досягнути бажаного.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 15-21 серпня 2022 "Двійка мечів"

Ця карта свідчить про притлумлення почуттів та емоцій. Вона розповідає про те, що ви не бажаєте дивитися правді у вічі, говорите одне, а робите інше, заперечуєте свої почуття, ігноруєте правду, а ще вас гризуть сумніви. Зараз потрібно зробити вибір, але ви не бажаєте його робити.

Зараз ви намагаєтеся відгородитися не лише від себе, але від ще когось. Тому потрібно навчитися бути відкритими, ризикованими і не боятися правди.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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