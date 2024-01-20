Таропрогноз на 15-21 січня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро приваблюю людство своєю містикою та магією. Вони оповиті численними легендами та оповідями, проте насправді є своєрідною енциклопедією символів, за якою ворожки тлумачать символи, які зашифровані у цих картах.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта свідчить про виконання бажань, емоційне задоволення, чуттєвість. Вона переконує вас, що потрібно докласти зовсім небагато зусиль, щоб мрії стали реальністю. Ця карта оповідає про сексуальне задоволення, прості радощі життя, задоволення від досягнутого, насичене життя, надходження благодаті, веселу компанію, нетерпимість до будь-яких обмежень.

Водночас "Дев'ятка кубків" нагадує про те, що слід пам'ятати про відповідальність за наслідки своїх бажань, пишатися своїми досягненнями та усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже дуже часто ми бажаємо одного, а коли отримуємо бажане, то з'ясовується, що ми насправді хотіли зовсім інше.

Але слід бути обережними, адже якщо довго грітися у промінні власної слави, то можна, або відштовхнути оточення або викликати сильну заздрість. Пам'ятайте, що заздрість породжує образу, знищує любов і змушує заздрісників починати маніпуляції.

Таропрогноз на роботу та кар’єру

Карта тижня - "Вісімка жезлів"

Ця карта Таро розповідає про обмеження, самознищення, ізоляцію та чутливість. Одним словом, ви, мабуть, втомилися від своєї нинішньої роботи або професії, бо ця карта говорить і про "життя за склом", відсутність свободи вибору, відчуття пастки та очікування порятунку, слабкість та скованість певними ілюзіями.

Карта підказує, що ви можете звільнитися від своїх "пут" і таки знайти нову та цікаву роботу, яка буде вам до смаку, проте ви залишаєтеся зв’язаними. Ви просто зараз не бажаєте зробити перший крок для свого блага.

Звісно, важко виплутатися з обмежень лінощів та апатії та прорватися крізь певні ілюзії, що вас оточують, але якщо не зробити хоч щось, то ситуація не зміниться. Не очікуйте спасителя: ніхто вас не врятує, окрім вас самих.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про готовність, захист, силу та усвідомлення. Вона повідомляє про ваше відчуття беззахисності, побудови "стін про всяк випадок", нагадування про минулі невдачі. Водночас вона говорить про розвиток сили, турботу про майбутнє, розвиток сили через самоусвідомлення, готовність до всього, наполегливість та підозрілість до чужих дій.

"Дев'ятка жезлів" повідомляє і про те, який би період не підходив у вашому житті до завершення, ви готові рухатися далі. Навчіться бачити свої сильні та слабкі сторони, визнавати свої недоліки та розуміти свій потенціал, чутливо реагувати на поточні події та долати всі труднощі.

Також читайте Таропрогноз на 2024 рік: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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