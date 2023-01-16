Таропрогноз на 16-22 січня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро відомі людству кілька століть, проте їх намагаються пов'язати, то таємничими знаннями єгипетських жерців, то єврейською містичною Кабалою, але насправді карти Таро нині є дуже популярним способом дізнатися своє майбутнє. Цей засіб для ворожіння може допомогти з'ясувати більше про ті події, які чекають нас незабаром та підготуватися до них. А для когось карти Таро можуть стати гарною підтримкою та допомогою під час самоаналізу.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Смерть"

Ця карта свідчить про зміни, нові починання, закінчення справ, трансформація. Вона розказує про кінець старого циклу і початок нового, звільнення від старого, про те, що не варто пізнати правду про себе. Пам'ятайте, що якщо Бог зачиняє двері, то десь мають відчинитися інші, наводьте порядок у житті, приймайте неминуче, не зациклюйтеся на дрібницях життя, усвідомлюйте циклічність змін.

Ця карта Таро часто лякає людей, проте її не слід сприймати дуже буквально. Просто на цю карту ми проєктуймо свої страхи. Насправді ця карта - дуже позитивна, бо символізує перехід з одного стану в інший. Щось закінчується, але водночас щось починається. Це дає можливість схопити ваш шанс, а не боятися його.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз пентаклів"

Ця карта розповідає про винагороду, процвітання, родючість, реалізм. Вона підказує про практичні досягнення, результати, яких можна торкнутися, реальну владу, довіру у будь-якій ситуації, нову справу, пошук щастя і багатства, занурення у реальний світ.

Матеріалізм допоможе вам досягнути успіху та отримати користь зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно створювати надійні плани та ретельно пропрацьовувати всі деталі. Сфокусуйтеся на отриманих результатах та використовуйте ваші практичні знання і вміння заради себе та свого майбутнього. Ця карта символізує нові починання, практичні, приземлені і дуже доступні результати. Починайте діяти уже зараз, щоб їх досягнути.

Ця карта також передвіщає появу засобів для успішної реалізації будь-якого проєкту. Прийміть це та насолоджуйтеся вашим щастям.

Не бійтеся змін, бо саме страх може стати найголовнішою перешкодою на вашому шляху. Не бійтеся зробити наступний крок.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка пентаклів"

Ця карта повідомляє про професіоналізм, роботу в команді, планування, вона підказує про професійний ріст, матеріальні блага, грамотну стратегію, усвідомлення свого потенціалу, співробітництво з людьми, командний дух, визнання майстерності, бажання розібратися у всіх деталях, залежність від чужої думки.

Вас очікує великий успіх як результат планування і роботи в команді. Усіх гарантує лише об'єднання з іншими людьми. Хороша організація - найкращий спосіб досягнути успіху. Потрібно сконцентруватися на своїх знаннях, навичках і професійному рості.

Скоро ви включитеся в проєкт або процес, в результаті якого дуже зацікавлені. Ваша роль буде чіткою та ясною, і вам не доведеться бути останньою спицею в колесі, навіть якби це вас задовольнило.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік та дізнайтеся, що карти нам віщують.

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