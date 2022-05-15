Таропрогноз на 16-22 травня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дають певну опору у житті. Карти Таро дозволяють налаштуватися на позитив

Карти Таро — найоб'єктивніше дзеркало наших страхів, бажань та комплексів. Читаючи карти, ви зможете побачити себе в істинному світлі завдяки символічній мові Таро. Іноді вам може не сподобатися те, що ви побачите, але в цьому і полягає об'єктивність карт Таро, які, як вважається, кажуть тільки правду.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 16-22 травня 2022 "Колісниця"

Ця карта Таро розповідає про силу волі, чесність, сміливість та впертість. Вона свідчить про ривок вперед, контроль над думками та почуттями, сексуальну силу, досягнення успіху, але водночас і про ризиковану авантюру, бажання перемогти за будь-яку ціну та вибір правильного шляху.

"Колісниця" свідчить про те, що потрібно вибрати — партнера, особливості ваших стосунків, шлях з другою половинкою тощо. Ця карта говорить про те, що ключем до успіху може стати лише сильна самомотивація або впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих якостей.

У стосунках пам’ятайте про плин часу для отримання бажаного, не дозволяйте удачі вирватися з рук, а самі керуйте процесом.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 16-22 травня 2022 "Сімка жезлів"

Ця карта говорить про захист та отримання переваг. "Сімка жезлів" також розповідає про відмову зрушити з місця, бажання розраховувати тільки на свої сили, кинутий виклик, вимушений захист та іноді навіть агресію.

Якщо у розкладі витягнули цю карту, то це означає, що вам доведеться піти в глухий захист і розраховувати тільки на себе. Вам потрібно міцно стояти на ногах, щоб захищати свої права та думки. Також можливі моменти жорсткої критики та провокацій.

Не виключена боротьба з "внутрішніми демонами", які заважають нам рухатися правильним шляхом комплексами, страхами, підозрами тощо. Ви можете вести боротьбу і з власною совістю. Якби там не було захищайте свої плани від супротивників. Уважно розподіліть як витрачати власні сили.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 16-22 травня 2022 "Королева кубків"

Ви зараз, мов повноводна річка. Для того, щоб досягнути нових здобутків у сфері фінансів, для початку гармоніюйте ваші почуття. Опануйте себе — станьте мудрими та сильними. Якщо ви самі не здатні впоратися з лавиною ваших відчуттів, щоб рухати далі, то знайдіть когось, хто допоможе вам це зробити. Він чи вона мають допомогти вам усвідомити себе, щоб направити їх на благо, в тому числі — для отримання фінансового ресурсу.

Скоро ви зможете звільнитися від всіх образ і злості та таки зможете рухатися далі. Вчіться розвивати у собі терпимість до інших людей і у вас все вдасться.

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