Таропрогноз на 16-22 вересня 2024 року: що карти нам віщують

З давніх-давен люди хочуть дізнатися своє майбутнє і у всіх культурах світу є чимало способів для цього. Наприклад, українські дівчата ворожили на варениках, а римські жерці — за польотами птахів та нутрощах тварин. Серед найпопулярніших форм дізнатися своє майбутнє або зайнятися самоаналізом чільне місце посідають карти Таро.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Шістка жезлів"

Це - карта перемоги. Вона свідчить про гордощі, нагороди та визнання. Ви опинитеся у центрі уваги та почуєте хороші новини. Хоча й не виключено, що вас заповнить бажання всіх підлаштовувати під себе.

Це - карта абсолютного тріумфу. Також вона підказує, що не варто займатися самомилуванням, інакше ви скоро впадете з вершини. Додайте трішки смирення, але не відступайте зі своїх позицій. Уважно дивіться вперед, бо будь-яка справа може бути небезпечною. Підтвердить своє право бути першим. Але будьте обережними, адже гордість може заважати вам дивитися правді у вічі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, розповідає про чистоту. правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона натякає, що потрібно позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, усвідомлювати, що добре, а що - погано, стикнутися віч-на-віч з реальністю, аналізувати свою мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Щось у вашій душі зараз потребує значного вираження, йдеться про бажання виділятися з натовпу або потреба у справедливості. Ця карта свідчить і про те, що потрібно скористатися логікою та внутрішньою впевненістю під час протистоянь з різноманітними життєвими труднощами. Довіряйте собі, не сумнівайтеся у внутрішніх прагненнях, будьте готові до дій та усвідомлюйте власні можливості.

Час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта також говорить про рішучість та максимальну чесність, в тому числі - і з самим собою. Ви зіштовхнетеся з випробуваннями, але коли ви їх подолаєте, то максимально покращите ваше життя.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Король кубків"

Ця карта говорить про те, що у ситуації у якій ви опинилися, варто проявити стабільність, мудрість, дипломатичність, благородство та підтримку. Нині слід перевірити на вірність почуття, чи не зводять вони зараз вас на манівці. Співчувайте чужим хибам та вадам. Проте стримуйте власні почуття, проте - не інстинкти. Тверезо оцінюйте ситуацію. Створіть спокійну атмосферу.

Будьте впевненими в обраному шляху. Спокійно ставтеся до подій довкола. Правильно виконуйте свою роботу, усвідомлюйте та враховуйте обставини. Прийміть свої слабкі та сильні сторони.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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