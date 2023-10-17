Таропрогноз на 16-22 жовтня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, уже завоювали численних прихильників серед різних прошарків суспільства. Вони озвучують своєрідні підказки долі та попередження, але, чи прислухатися до них - вирішує сама людина.

Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, тому ви легко зможете їх придбати, якщо забажаєте опанувати це мистецтво.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас на прийдешній тиждень за допомогою тарологічного прогнозу на від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро, розповідає про важку ношу та бажання перезавантаження. Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Перестаньте бути у коханні "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, розповідає про чистоту. правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона натякає, що потрібно позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, усвідомлювати, що добре, а що - погано, стикнутися віч-на-віч з реальністю, аналізувати свою мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Щось у вашій душі зараз потребує значного вираження, йдеться про бажання виділятися з натовпу або потреба у справедливості. Ця карта свідчить і про те, що потрібно скористатися логікою та внутрішньою впевненістю під час протистоянь з різноманітними життєвими труднощами. Довіряйте собі, не сумнівайтеся у внутрішніх прагненнях, будьте готові до дій та усвідомлюйте власні можливості.

Час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта також говорить про рішучість та максимальну чесність, в тому числі - і з самим собою. Ви зіштовхнетеся з випробуваннями, але коли ви їх подолаєте, то максимально покращите ваше життя.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Четвірка пентаклів"

Ця карта свідчить про контрольовані капризи, впертість, застій, небажання рухатися з місця, віру в правильність обраного шляху, обмежене усвідомлення, маніпуляції матеріальними благами, скупість та жадібність.

"Четвірка пентаклів" каже, що ми тримаємося за те, що у нас є. Ми не можемо позбавитися старих речей, які не дають нам рухатися далі. Ми маніпулюємо стосунками, бо цього потребує наше "его".

Карта радить навіть у, здавалось би, безвихідній ситуації зібратися з силами та зайнятися організацією та ретельним плануванням майбутнього. Також ця карта розповідає про те, що слід позбутися скупої та жадібної людини поруч із вами, яка заважає вам розвиватися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.