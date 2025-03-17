Таропрогноз на 17-23 березня 2025: що карти нам віщують

Карти з'явилися ще у Середньовіччі, і з того часу мають чимало прихильників, адже це досить точний, з погляду езотерики, засіб для передбачення ймовірного майбутнього. А близько ста років тому до Таро повернулася колишня слава, і відтоді інтерес до карт не вщухає. Щороку спеціалісти випускають чимало колод цих карт, які базуються на двох школах — французькій та англійській.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень — на 17-23 березня 2024 року — від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Четвірка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз та егоїзм. Вона розповідає про розчарування та можливий розрив стосунків, бажання йти своїм шляхом, але й невпевненість у собі, необхідність зцілення душевних ран, душевну черствість, відмову від подарунків долі, пасивність та апатію, застій у житті.

"Четвірка кубків" говорить про час, коли ми йдемо в себе, створюємо захисні стіни перед зовнішнім світом і не хочемо ділитися з іншими ні думками, ні почуттями. В цей період ми стаємо абсолютними інтровертами, але за іронією долі саме він може освітитися спалахом творчої активності, якщо, звісно, ми збережемо мотивацію до схожих справ.

Не варто все брати близько до серця. Не думайте, що вас ніхто не любить. Ця апатія лише означає емоційну кризу, саме тому потрібно розплющити ширше очі й зрозуміти, що доля дарує вам подарунки, а невдовзі до вас повернуться самомотивація та внутрішня гармонія — варто докласти трохи зусиль. Проте ніхто це не зробить за вас. Розуміння себе може стати першим кроком до відродження.

Ця карта свідчить про гнучкість та вміння жонглювати у різних життєвих ситуаціях. Вона повідомляє про вмілий стан справ, пристосування до очікувань, одночасне виконання кількох справ, розв'язання чималої кількості проблем, впевненість у собі, спілкування з іншими людьми, вміння спіймати свій час за хвіст, розуміння змін, які відбуваються навкруги.

Таропрогноз на робота та кар’єру

Карта Таро "Паж жезлів"

Ця карта розповідає про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Ієрофант"

Ця карта Таро повідомляє, що аби отримати більші кошти, слід проявляти стриманість, відповідати своєму статусу, признавати дисципліну та знати як потрібно чинити правильно.



Іноді вам знадобиться підтримка більш досвідченої людини, а, щоб плани перетворили у життя, слід не чіплятися щосили за минуле. Зміни зможуть поліпшити ваше життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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