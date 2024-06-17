Таропрогноз на 17-23 червня 2024 року: що карти нам віщуюють

Карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі, а як засіб для ворожіння їх почали використовувати з кінця XVIII століття. Окультисти називали їх ключем до відповідей на всі запитання. Частко це правда, адже навіть психологи нині використовують їх у своїй роботі, особливо, для роботи з підсвідомим.

Дізнайтеся, що очікує вас за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про прозорливість, експансію, дослідження, споглядання. Вона розповідає про досягнення вершини, впевненість у завтрашньому дні, пошук нових можливостей, бажання йти за новими орієнтирами, знання, коли потрібно діяти, передбачення майбутніх подій, початок нової подорожі, усвідомлення своїх намірів, розуміння сенсу своїх дій.

Це дуже творча карта, яка закликає досліджувати власні можливості. Зараз ви подолали певний етап у своєму житті, тому слід озирнутися довкола, щоб рухатися далі, перед тим, як обрати новий шлях.

Зараз настав час подумати, що вам треба, а від чого слід позбавитися. Потрібно застосувати свої знання про цей світ і показати іншим, що ви знаєте, куди рухатися далі. Ви маєте сміливо рухатися вперед.

Ця карта повідомляє про комунікації, щедрість, щастя, гру, творчість та зростання. Вона свідчить про нову дружбу, позбавлення від ілюзій та повну ясність, віру в себе, великі успіхи та досягнення, матеріальне щастя.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Десятка жезлів"

"Десятка жезлів" - це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро. Масть жезлів у картах Таро свідчить про роботу та запал до неї, рух та розвиток, можливість нових перспектив та відкриття нових горизонтів. А саме ця карта свідчить про важку ношу та бажання перезавантаження. Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Припиніть бути "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Двійка мечів"

Ця карта свідчить про притлумлення почуттів та емоцій. Вона розповідає про те, що ви не бажаєте дивитися правді у вічі, говорите одне, а робите інше, заперечуєте свої почуття, ігноруєте правду, а ще вас гризуть сумніви. Зараз потрібно зробити вибір, але ви не бажаєте його робити.

Зараз ви намагаєтеся відгородитися не лише від себе, але від ще когось. Тому потрібно навчитися бути відкритими, ризикованими і не боятися правди.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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