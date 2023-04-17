Таропрогноз на 17-23 квітня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро, попри негативне церкви до віщування, популярним протягом віків, які містять чимало архетипів, надихали письменників, художників та кінематографістів на різноманітні шедеври.

Таро не можливо протиставити чи вірі, чи моралі. Це просто чудовий засіб для пізнання ймовірного майбутнього та самого себе.

Дізнайтеся, що очікує вас за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич у прийдешньому тижні.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Диявол"

Цю карту Таро, яка належить до старших арканів, пов'язують зі знаком знаку Козоріг, що вказує на приховану природу цієї карти. Ця карта свідчить про певний матеріалізм, подекуди життя у брехні та різноманітні спокуси, невігластво, бажання влади та грошей, несвідомі інфантильні реакції, одержимість, відмову від контролю, згубні звички, маніпулювання оточенням, негативне мислення, обмежене сприйняття.

Архетип диявола вміщує в собі все "погане" цього світу, в якому ми постійно шукаємо щось "хороше". Зауважимо, що "диявол" походить від грецького слова, що означає "супротивник". Насправді лише наш внутрішній диявол і є причиною більшості наших проблем, які викликані відсутністю усвідомлення наших дій та ілюзіями.

Ця карта на певному етапі життя змушує нас визнати межі своїх можливостей, усвідомити себе та інших людей, зрозуміти, як нас сковують вузькість поглядів або очікування інших людей.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта говорить про емоційне задоволення, чуттєвість, прості радощі життя, коли мрії стають реальністю, насичене життя, веселу компанію. Проте водночас варто пам'ятати про відповідальність за наслідки наших бажань і усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже занадто часто ми хочемо одне, а коли отримуємо бажане, то виявляється, що хотіли цілком іншого.

А ще ви настільки задоволені собою і своїми досягненнями, що не можете прийняти іншу точку зору. Також на життєвому шляху вам доведеться боротися з власними слабкостями.

Пам'ятайте, що мрії стають реальністю, але "курчат восени рахують".

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта Таро розповідає про бажання рухатися вперед, пристрасність, самовпевненість. "Лицар жезлів" - це та карта, яка являє собою надмірний вияв енергії. В залежності від ситуації ця якість може бути як негативною, так і позитивною.

Вона свідчить про те, що проявити деяку безшабашність, пристрасть до життя і не боятися свого нетерпіння. Знайдіть в собі рішучу жилку і ви станете іншою людиною.

Проте поринати з головою у життєві пристрасті не варто, бо ви можете не розібратися у суті питання, а тому станете занадто імпульсивним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік