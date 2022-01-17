Таропрогноз на 17-23 січня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають опанувати себе у складних ситуаціях.

Карти Таро - це дивовижний інструмент, з яким працюють як професіонали, так і любителі. Зараз карти Таро можна знайти і в оселях ворожок, і в кабінетах психологів, бо вони "говорять" мовою символів та знаків з глибин нашої підсвідомості. Саме за допомогою них і відбувається робота з тонкими струнами душі та пророкування ймовірного майбутнього.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 17-23 січня - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка кубків"

"Трійка кубків" - це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць цього містичного інструменту для ворожіння. Масть кубків у картах Таро символізує любов та дружбу, пристрасть та почуття. А саме ця карта Таро повідомляє про те, що у стосунках вам слід не забувати про дружбу, відчуття свята, командний дух та щедрість.

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Також вона свідчить про достаток та необхідність зцілення вашої душі, приємне оточення, можливість здобути нових друзів або команду однодумців. Сподівайтеся на подарунки долі. Ця карта пропонує вам ділитися своє радістю та оптимізмом з іншими людьми, які розділяють ваші погляди та ідеї.

Вона віщує спільне переживання певних емоцій, приміром, такі як симпатія та співчуття. Якщо ви зараз турбуєтеся про вашу любов, то потрібно для початку зайнятися власними справами, побудувати гармонію та нові плани, а тоді поділитися з партнером новими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Десятка жезлів"

"Десятка жезлів" - це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро. Масть жезлів у картах Таро свідчить про роботу та запал до неї, рух та розвиток, можливість нових перспектив та відкриття нових горизонтів. А саме ця карта свідчить про важку ношу та бажання перезавантаження. Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Перестаньте бути "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Двійка пентаклів"

"Двійка пентаклів" - це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро. Масть пентаклів у картах Таро "відповідає" за фінанси та кошти.

А саме ця карта Таро говорить про досягнення, сміливість, бажання та розвиток особистої сили. У сфері фінансів ви можете відчувати себе всесильним, проте ще треба переконати у цьому інших людей. Тому сміливо відстоюйте свою думку та демонструйте ділові якості. Щоб досягнути фінансового успіху, проявіть наполегливість та гнучкість.

Також варто розширювати власні горизонти та підхоплювати нові ідеї, які витають у повітрі. Беріть "бика за роги" та рухайтеся далі.

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