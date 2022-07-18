Таропрогноз на 18-23 липня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро протягом віків були засобом для пізнання майбутнього і розкриття таємного сенсу минулих подій. Ще зовсім нещодавно ворожіння на картах Таро було фактично заборонене і переслідувалося церквою, яка і досі вважає його диявольським мистецтвом. Проте - це не так, адже карти Таро - це своєрідна система символів, яка дає змогу дізнатися більше про себе та своє майбутнє.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 18-23 липня 2022 "Туз кубків"

Ця карта свідчить про любов, глибокі почуття, інтимні стосунки, а іноді - і новий роман. Йдеться про початок нової любові або усвідомлення себе, висловлення ваших почуттів, любов у всіх її проявах, пристрасть до когось, встановлення нових зв'язків, бажання до саморозвитку, вдалий шанс, який потрібно реалізувати.

"Туз кубків" чітко вказує на нову стадію у стосунках. Якщо ви зараз вже перебуваєте у стосунках, то ваші почуття посиляться і вам захочеться ще більше їх поглибити. А якщо ви зараз не маєте постійних партнера або партнерку, то саме час зізнатися у почуттях.

Також варто звернути увагу на ті сфери розвитку, де потрібна любов. Якщо ви чесні з собою і добре розбираєтеся у власних почуттях, то настав час відкритися і порозумітися з іншими людьми.

До того ж йдеться про яскравий сексуальний зв'язок з кимось, віра у свою інтуїцію та можливість вибір, який допоможуть вам зробити ваші почуття.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 18-25 липня 2022 "Королева жезлів"

Ця карта, яка належить до так званих карт двору або придворних карт, розповідає про магнетизм, лідерство, оптимізм та самовпевненість. Вона свідчить про захоплення власною справою, приязність та відкритість, харизму та творчість, можливість безстрашно приймати виклики, оживлення атмосфери, вічний оптимізм та гордість.

"Королева жезлів" точно знає, чого хоче і що збирається робити. Можливо, у вашому житті та русі кар'єрними сходами з'являться яскраві та харизматичні жінки.

Направте всі сили на досягнення ділового та фінансового успіху. Виберіть новий напрям у житті, використовуючи інтуїцію. Якщо ви з головою підете у розв'язання якоїсь проблеми та з оптимізмом будете зустрічати будь-які зміни або можливості для розвитку, то у вас має бути запас впевненості у собі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 18-25 липня 2022 "Зірка"

Ця карта свідчить про натхнення, ідеальну любов, розкриття істини. Вона нагадує про здійснення мрій, підказує, що для щастя необхідні самоаналіз та тверді переконання, говорить про світло в кінці тунелю, тверду віру в успіх, ідеалізацію людини або цілі, підвищення інтуїції та новий рівень довіри у стосунках з людьми.

Ваше самовираження досягне найвищої точки, ви зможете працювати мало не з енергіями Всесвіту, сподіватися на краще і бути впевненими у своєму майбутньому. Ситуація досить оптимістична, але вам потрібно вірити у себе.

Для початку слід відновити мир у своїй душі та ви будете задоволені собою і своїм шляхом у житті. Але "Зірка" - це більше карта натхнення, ніж практичних порад.

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