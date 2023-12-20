Таропрогноз на 18-24 грудня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро є найзнаменитішою та найзагадковішою з усіх відомих систем ворожінь. Досі не відомо як точний час, так і місце появи цих карт. Існує чимало ворожінь, що використовують методику Таро. За допомогою цієї таємничої системи ворожіння та самопізнання можна дізнатися більше про своє майбутнє.

Для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Королева кубків"

Ця карта належить до так званих фігурних карт або карт двору. Ця карта розповідає про м'якість, усвідомлення почуттів та образне мислення. Тобто, ця карта Таро у любові пропонує рухатися, мов вода, бо саме цю астрологічну стихію представляє "Королева кубків".

Протягом цього тижня варто проявити доброту і розуміння, гармонізувати свої почуття та знайти внутрішній баланс, опанувати мудрість та отримати цілющу силу від всього, що ви робите.

Не виключено, до вас потягнуться люди, які потребуватимуть підтримки та співчуття. Також, щоб вдало рухатися, варто позбавитися від злості та образ і стати більш співчутливим, як щодо себе, так і щодо інших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта розповідає про здійснення бажань, емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Ваші мрії незабаром стануть реальність, якщо, звісно, докласти до цього зусиль. Також йдеться про прості радощі життя, веселу компанію та нетерпимість до будь-яких обмежень. Не забувайте за відповідальність за свої бажання перед Всесвітом.

Пишайтеся своїми досягненнями, радійте своїй справі. Але будете обережними - занадто довго грітися у променях власної слави теж не варто. Пам'ятайте про те, що заздрість породжує образи, знищує любов і змушує заздрісників скористатися маніпуляціями. Звертайте увагу і на інші точки зору.

Зараз всі шанси Всесвіту - на вашому боці.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Страшний суд"

Ця карта розповідає про осуд, але водночас - важливість внутрішнього голосу, трансформацію, звільнення тощо. Але вона нагадує про розплату за дії, які були вчинені у минулому. Але й нагадує про переоцінку та відродження, досягнення мети.

Протягом цього тижня не варто когось звинувачувати, навіть самого себе. Потрібно позбавитися від старих поглядів, які не були правильними. Зараз настав час взяти новий старт, відкинути минуле і перестати відчувати вину за вчинені дії.

У підсумку ви зможете подолати перешкоди, побачити нові можливості та зробити правильний вибір.

Також читайте Астрологічний прогноз на 20 грудня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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