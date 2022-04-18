Таропрогноз на 18-24 квітня 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 18-24 квітня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дають підтримку всесвіту.

Карти Таро є найзнаменитішою та найзагадковішою з усіх відомих систем ворожінь. Досі не відомо як точний час, так і місце появи цих карт. Існує чимало ворожінь, що використовують методику Таро. За допомогою цієї таємничої системи ворожіння та самопізнання можна дізнатися більше про своє майбутнє.

Для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 18-24 квітня 2022 року - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 18-24 квітня 2022 "Колісниця"

"Колісниця" належить до старших арканів карт Таро, які символізують важливі події у житті. Ця карта Таро вказує на силу волі, чесність, впертість, сміливість. Вона свідчить про ривок уперед, контроль над думками та почуттями, погоню за "двома зайцями", вибір правильного шляху, сексуальну силу, досягнення успіху, бажання перемогти за будь-яку ціну, ризиковану авантюру, духовні пошуки тощо.

Ключем до успіху у стосунках може бути ваша впертість: своєю силою духу ви доб'єтеся того, чого бажаєте або зустрінете людину, яка буде уособленням ідеальних для вас якостей характеру.

Ви здолаєте всі перешкоди на своєму шляху. Проте важливим є відчуття часу та контролю за ходом подій для отримання бажаного. Тому не дозволяйте успіху видертися з рук, а самі керуйте процесом.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 18-24 квітня 2022 "Туз мечів"

Ця карта належить до масті мечів, які пов'язані зі стихією повітря та уособлюють гострий розум, випробування та боротьбу. Туз є апофеозом певної масті.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

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Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз жезлів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 18-24 квітня 2022 "Дев'ятка мечів"

"Дев'ятка мечів", як і попередня карта, належить до масті мечі. Але вона вказує на досить побутові речі, бо входить до молодших арканів карт Таро.

Ця карта говорить про переживання, наповнення емоціями, тривожні думки, розуміння неправильності своїх дій, бажання повернутися в минуле та все змінити, страх перед невідомим, безсонні ночі, почуття вразливості та непевності у собі.

Ця карта здається дуже похмурою, проте, вона говорить про те, що темні часи скоро закінчаться. Ми можемо підняти голову і побачити світло навіть з глибин горя та відчаю.

Настав час подумати про причини своїх мук та нещасть. Усвідомте причини неспокою. Позбудьтеся того, що не дає вам розвиватися далі. Спробуйте будувати ваші плани, враховуючи минулі помилки.

Намагайтеся знайти та усвідомити свої слабкі місця. Серйозно попрацюйте над помилками та негативними почуттями. Обирайте нові пріоритети.

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