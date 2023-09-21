Таропрогноз на 18-24 вересня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро здавна приваблюють людей своїми таємницями та підказками про подальше майбутнє. Також вони дають змогу зрозуміти, що ви хочете насправді, куди рухатися далі, які кроки вчинити далі тощо.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка пентаклів"

Ця карта свідчить про хороше життя, згоду, безпеку, традиційні цінності. Вона розповідає про життя за правилами, бажання постійності та стабільності, щасливий сімейний союз, матеріальну безпеку, бажання багатства, розквіт особистості, успіх у всьому. Але, звісно, пам'ятайте, що без ваших зусиль, мрії реальністю не стануть.

Всі слова, які асоціюються з цією картою, описують наші потаємні бажання. Якщо у розкладі з'явилася ця карта, - то попереду період успіху та процвітання. Також ви з готовністю дотримуєтеся правил, щоб добитися свого традиційними методами.

Проте водночас не треба потрапляти у паску традицій. Насправді ви дуже вразливі і не любите змін, тому речі з традиційного суспільства дають відчуття стабільності. Постійне тільки одне - зміни у нашому житті.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Світ"

Ця карта повідомляє про завершеність, задоволення, свободу, звільнення від страхів. Вона свідчить про нагороду за тяжку працю, щасливе завершення ходу подій, внутрішній спокій, який буде захистом від життєвих викликів, початок нової справи, яка принесе плоди у майбутньому.

Ця карта - дуже позитивна. Вона каже, що настав час усвідомлювати себе, свої можливості та повністю брати відповідальність за своє життя. Зараз ви прийшли до згоди з собою та оточенням й отримали уявлення про свої внутрішні цінності. Нині у вас є шанс отримати хорошу роботу. Яку б ціну не довелося заплатити, ви знаєте, що слід рухатися до своєї мети, не оглядаючись на інші можливості.

Ви маєте задати собі наступні запитання: "На що ви справді здатні?", "Хто ви є?","Що потрібно зробити, щоб пробудити свій потенціал?" та рухатися далі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Туз мечів"

Правда, об'єктивність, чесність та справедливість допоможуть вам рухатися у сфері фінансів. Також потрібно позбавитися від ілюзій, розуміти свій подальший шлях, логічно пояснювати свої вчинки, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Але це все може не убезпечити вас від зустрічі з реальністю. Тому ретельно аналізуйте свої мотивації та будьте креативними.

Зараз вам потрібно виділитися з натовпу і велика потреба у справедливості. Проте одночасно це неможливо.

Вірте собі, не сумнівайтеся у собі, будьте готові до дій і оцінюйте власні можливості. Настав час подивитися правді у вічі, відмовтеся від гіркоти розчарувань у минулому, бо інакше ви не зможете рухатися далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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