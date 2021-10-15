Таропрогноз на 18-24 жовтня: що карти нам віщують

Карти Таро відкривають очі на деякі наші вчинки.

У колоді Таро - 78 карт, якщо враховувати ще й карти у перевернутому положенні, то кількість їх значень зростає до 156 ймовірних. Сусідство певних карт теж впливає на значення розкладу, то, таким чином, кількість значень зростає до 25 тисяч.

Але вони залежать ще й від місця у картковому розкладі, в якому часто є чимало карт, тому ми маємо уже понад 250 тисяч варіантів. Відповідно, майстерність того, хто ворожить на картах Таро, залежить від вміння трактувати ці всі варіанти у різних позиціях і розуміти значення символів.

Ми полегшили вам цю справу. Тому дізнайтеся, що очікує вас протягом 18-24 жовтня 2021 року за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, розповідає про сприйнятливість, чуттєвість, душевні пориви. Вона уособлює демонстрацію почуттів, щирий любовний порив, довіру до власної інтуїції, творчі ідеї, легковажного кавалера, легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує, сон наяву, початок нового роману, всепрощення.

"Паж кубків" символізує кохання у найбільш її ідеалістичному аспекті. Ця карта може означати нового закоханого - молодого, обдарованого багатою уявою та фантазією, однак, трішки наївного. Але будьте обережними з такими стосунками.

Також ця карта віщує радісне побачення, сповнене фліртом і упаданням. Але пам'ятайте, що таке кохання має свою ціну, адже після перших побачень ідеали починають тьмяніти і ви розумієте, що спроєктували свій ідеальний образ на звичайнісіньку людину.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Четвірка жезлів"

Ця карта свідчить про свято, радість, несподіванки та свободу. Також вона розповідає про успішне завершення справ, радісні події, гармонію у справах, гордощі за свої досягнення, звільнення від відповідальності, внутрішній спокій та умиротворення, радість спілкування, відчуття безпеки.

Настає час радощів та веселощів. Прийде гармонія, а разом з нею і кращі часи. Будьте впевненими у своїх намірах, зараз ви наблизилися до моменту успішного завершення справи і можете сміливо насолоджуватися результатом.

Також ця карта вказує на відчуття живої симпатії. Зараз внутрішня дитина підштовхує вас зняти личину дорослої людини і повністю віддатися веселощам. Смійтеся частіше, вирушайте назустріч новим пригодам і випромінюйте тепло власної душі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка кубків"

Ця карта повідомляє про дружбу, свято, командний дух та родючість. Також вона свідчить про достаток та зцілення, приємне товариство, нових друзів, спільне свято, команду однодумців, подарунки від людей або долі, вдале завершення певної справи.

"Трійка кубків" передбачає вміння ділитися радістю і оптимізмом з іншими людьми, початок взаємодій з якоюсь групою людей, які розділяють ваші погляди та ідеї. Немає значення, заведете ви собі нових друзів чи станете повноцінним членом команди, - ця карта передбачає спільне переживання людських почуттів таких як співчуття та симпатія.

Ви зможете отримати щастя та безпеку, тільки спілкуючись з іншими людьми. Настав час будувати нові плани. Насолоджуйтеся життям з новими друзями. Не варто відділяти свято від щоденних справ, адже це дуже допомагає творчості, генерування нових ідей, якщо ви волієте творити у взаємодії з групою однодумців.

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