Таропрогноз на 19-25 червня 2023 року: що карти нам віщують

Зараз існують тисячі карт Таро. Художники вправляються у майстерності, аби показати свою здатність передати символи та архетипи, які зашифровані у малюнках карт Таро. Проте насправді вони базуються лише на кількох колодах, які належать до французької та англійської шкіл карт Таро.

А для того, щоб дізнатися більше про власне ймовірне майбутнє, читайте таропрогноз на 19-25 червня 2023 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Сонце"

Ця карта говорить про радощі життя. Тому у сердечних справах покажіть, що у вас — велике серце. Будьте простішими, дійде від душі й балуйте людей, яких ви любите. Радійте сонячній порі. В такі моменти ви навіть можете відчути себе по-дитячому і насолоджуватися життям.

Перед вами — чиста сторінка. Повірте в те, що певні проблеми у стосунках, якщо вони є, вирішаться швидко, якщо ви, звісно готові до цього. Протягом цього тижня помізкуйте над тим, чи можете спонтанно радіти життю та обирати сонячний, а не тіньовий бік життя.

Просто насолоджуйтеся перебуванням з коханими, грайтеся з дітьми й тіштеся. Любіть життя і прийматиме себе таким, яким ви є.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка жезлів"

Ця карта говорить про захист та отримання переваг. "Сімка жезлів" також розповідає про відмову зрушити з місця, бажання розраховувати тільки на свої сили, кинутий виклик, вимушений захист та іноді навіть агресію.

Якщо у розкладі витягнули цю карту, то це означає, що вам доведеться піти в глухий захист і розраховувати тільки на себе. Вам потрібно міцно стояти на ногах, щоб захищати свої права та думки. Також можливі моменти жорсткої критики та провокацій.

Не виключена боротьба з "внутрішніми демонами", які заважають нам рухатися правильним шляхом комплексами, страхами, підозрами тощо. Ви можете вести боротьбу і з власною совістю. Якби там не було захищайте свої плани від супротивників. Уважно розподіліть як витрачати власні сили.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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