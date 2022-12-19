Таропрогноз на 19-25 грудня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро нині є дуже популярним способом дізнатися своє майбутнє. Цей засіб для ворожіння може допомогти з'ясувати більше про ті події, які чекають нас незабаром та підготуватися до них. А для когось карти Таро можуть стати гарною підтримкою та допомогою під час самоаналізу.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 19-25 грудня 2022 - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта свідчить про виконання бажань, емоційне задоволення, чуттєвість. Вона переконує вас, що потрібно докласти зовсім небагато зусиль, щоб мрії стали реальністю. Ця карта оповідає про сексуальне задоволення, прості радощі життя, задоволення від досягнутого, насичене життя, надходження благодаті, веселу компанію, нетерпимість до будь-яких обмежень.

Водночас "Дев'ятка кубків" нагадує про те, що слід пам'ятати про відповідальність за наслідки своїх бажань, пишатися своїми досягненнями та усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже дуже часто ми бажаємо одного, а коли отримуємо бажане, то з'ясовується, що ми насправді хотіли зовсім інше.

Але слід бути обережними, адже якщо довго грітися у промінні власної слави, то можна, або відштовхнути оточення або викликати сильну заздрість. Пам'ятайте, що заздрість породжує образу, знищує любов і змушує заздрісників починати маніпуляції.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Двійка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, тобто, вказує на досить побутові речі, розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. Ця карта повідомляє про певне відчуття всесилля, переконання інших людей в своїх талантах, сміливе відстоювання власної позиції, демонстрацію ділових якостей, гнучкість та напір, оперативне підхоплення нових ідей, розширення горизонтів, випробування на зрілість ідей.

Вона акцентує на необхідності відстоювати власні інтереси та бажанні знайти свій власний рівень сили. Ви впевнені, що можете зробити більше, ніж ви робили до того, на що не здатні були раніше.

Проте слід бути дуже обережними, бо цей шлях веде до гордощів. Отримана влада та могутність можуть затьмарити ваші справжні потреби та цілі. Настав час проявити ініціативу та здійснити свої наміри. Протягом літа 2021 року ви маєте показати, що ви - та сила, з якою слід рахуватися, тому сміливо беріть бика за роги та пам'ятайте, що сила всесвіту тече крізь вас.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта Таро розповідає про перевантаження та бажання потрапити нагору. Вона повідомляє, що ви взяли на себе забагато відповідальності та бажання усім подобатися. Не варто розпиляти свої зусилля, бо інакше у вас з'явиться відчуття, що це ви у всьому винні. Не зациклюйтеся на роботі, дозволяйте собі час від часу маленькі задоволення.

Не варто змиритися зі своїм почуттям "робочої конячки". Також варто позбутися вузькості думок та зрозуміти, що відбувається довкола вас.

Зараз у вас є ноша, яка треба нести, - важка робота або забагато обов'язків, - подумайте, чи не варто змінити своє ставлення до життя. Можливо, ви настільки загрузли в звичайних труднощах, що перестали бачити ціль та не розумієте, що робите. Тому відмовтеся від певних завдань, викликів, обов'язків та знайдіть час для відпочинку та задоволення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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