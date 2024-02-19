Таропрогноз на 19-25 лютого 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується нині, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння.

Дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Вісімка кубків"

Ця карта свідчить про важливість зміни напрямку, прорив та відмову від чогось. Також вона розповідає про можливі нові обв'язки, звикання до нового стилю життя, ухиляння від проблем, подорож всередину себе, пошук духовної істини, розуміння того, що настав час змін, бажання до кращого.

Також ця карта означає перехідний період. Зараз чудовий час, щоб все кинути та почати рухатися у правильному напрямку або змінити свої життєві пріоритети.

Нині ваше коло життєвого балансу порушене. Ця карта підказує, що попри наше тверде переконання в тому, що у нас в сім'ї та коханні все гаразд, все йде не так добре, як нам здається на перший погляд. Якщо ми поглянемо довкола себе, то зможемо відновити нашу властивість долати перешкоди.

Слід запам'ятати, що в житті немає нічого постійного, окрім самих змін. І саме ця карта нагадує нам, що все тече та все змінюється. Від нас йдуть близькі люди, ми когось кидаємо. І ця карта позначає "контрольний пункт" цих змін. Тому добряче обдумуйте те, що відбувається, ваші почуття та страхи, щоб об'єктивно оцінити те, що відбувається довкола.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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