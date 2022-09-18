Таропрогноз на 19-25 вересня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися кілька століть тому і завдяки популяризації їх у містичних фільмах та серіалах стали буденним атрибутом ворожки. Проте карти Таро - це набагато більше, ніж просто мантичний інструмент, адже вони напряму працюють з нашою підсвідомістю, допомагаючи вийти з конфліктних ситуацій, зрозуміти свої бажання та прагнення й дізнатися можливе майбутнє.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Правосуддя"

Ця карта Таро, яка належить до старших арканів, тобто великих таємниць Таро, розповідає про те, що у стосунках та коханні вам варто замислитися над справедливістю, гармонією, певними причинами та наслідками і життєвими уроками.

Вона зауважує, що слід озброїтися об'єктивним мисленням, щоб зріло проаналізувати стосунки. А також нині ви дуже потребуєте спілкування, взаємодії з іншими людьми та визнання правди.

Нагадує ця карта і про те, що потрібно відповідати за свої дії та прийняття певних дій. Також у стосунках потрібна рівність. Раціонально обміркуйте, на яких позиціях ви зараз перебуваєте у стосунках з партнером. Визнайте свої певні помилки та виправляйте ситуацію. Ви здатні на більш "холодний" вихід з ситуації, ніж думали.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз пентаклів"

Ця карта повідомляє про процвітання, родючість, але й реалізм. Ця карта свідчить про практичні досягнення та усвідомлені результати, довіру у будь-якій ситуації, пошук щастя та багатства, занурення у реальний світ.

Потрібно навчитися витягувати успіх зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно створювати надійні плани і ретельно пропрацьовувати всі деталі. Використовуйте свої практичні знання та вміння заради себе та свого майбутнього. Йдеться про нові починання, але приземлені, практичні та доступні. Почніть діяти вже зараз, щоб добитися результатів.

Також ця карта підказує, що ви перестали думати про свої духовні потреби та сконцентрувалися на грошах та матеріальних благах.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Двійка мечів"

Ця карта свідчить про притлумлення почуттів та емоцій. Вона розповідає про те, що ви не бажаєте дивитися правді у вічі, говорите одне, а робите інше, заперечуєте свої почуття, ігноруєте правду, а ще вас гризуть сумніви. Зараз потрібно зробити вибір, але ви не бажаєте його робити.

Зараз ви намагаєтеся відгородитися не лише від себе, але від ще когось. Тому потрібно навчитися бути відкритими, ризикованими і не боятися правди.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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