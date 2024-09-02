Таропрогноз на 2-7 вересня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро, усупереч поширеній думці, не пророкують майбутнє. Вони лише показують ймовірне майбутнє. Адже майбутнє залежить тільки від наших власних дій та вчинків. А для того, щоб дізнатися більше про власне можливе майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Вісімка кубків"

Ця карта свідчить про важливість зміни напрямку, прорив та відмову від чогось. Також вона розповідає про можливі нові обв'язки, звикання до нового стилю життя, ухиляння від проблем, подорож всередину себе, пошук духовної істини, розуміння того, що настав час змін, бажання до кращого.

Також ця карта означає перехідний період. Зараз чудовий час, щоб все кинути та почати рухатися у правильному напрямку або змінити свої життєві пріоритети.

Нині ваше коло життєвого балансу порушене. Ця карта підказує, що попри наше тверде переконання в тому, що у нас в сім'ї та коханні все гаразд, все йде не так добре, як нам здається на перший погляд. Якщо ми поглянемо довкола себе, то зможемо відновити нашу властивість долати перешкоди.

Слід запам'ятати, що в житті немає нічого постійного, окрім самих змін. І саме ця карта нагадує нам, що все тече та все змінюється. Від нас йдуть близькі люди, ми когось кидаємо. І ця карта позначає "контрольний пункт" цих змін. Тому добряче обдумуйте те, що відбувається, ваші почуття та страхи, щоб об'єктивно оцінити те, що відбувається довкола.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро і представляє тузи. "Туз мечів" представляє ще й масть мечів, яка свідчить про інтелектуальний складник, життєві випробування, розум та блискавичну реакцію.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз мечів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта Таро розповідає про бажання рухатися вперед, пристрасність, самовпевненість. "Лицар жезлів" - це та карта, яка являє собою надмірний вияв енергії. Залежно від ситуації ця якість може бути як негативною, так і позитивною.

Вона свідчить про те, що проявити деяку безшабашність, пристрасть до життя і не боятися свого нетерпіння. Знайдіть в собі рішучу жилку і ви станете іншою людиною.

Проте поринати з головою у життєві пристрасті не варто, бо ви можете не розібратися у суті питання, а тому станете занадто імпульсивним.

Також читайте Таропрогноз на вересень 2024 року: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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