Таропрогноз на 2-8 січня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро уже чимало часу фігурують у фільмах та книжках. За цим стоять десятки та сотні роківв ворожіння на цьому інструменті для окультних практик. Зараз картами Таро використовують не лише ворожки, але психологи та психотерапевти, використовуючи ці цікаві зображення на картоні у вигляді метафоричних карт. Для того, щоб дізнатися більше про ймовірне майбутнє, читайте таропрогноз на 2-8 січня 2023 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 2-8 січня 2023 року "Десятка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро, розповідає про важку ношу та бажання перезавантаження. Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Перестаньте бути у коханні "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 2-8 січня 2023 року "Туз пентаклів"

Ця карта належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. Вона свідчить про нагороди, процвітання, розвиток та родючість. Протягом цього року вас очікуватимуть практичні досягнення та відчутні результати. Ви можете отримати реальну владу над іншими людьми та довіру у певних ситуаціях. Шукайте багатства, але не забувайте про труднощі реального світу.

Домагайтеся успіху та отримуйте вигоду зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно робити реалістичні плани та ретельно пропрацьовувати всі деталі. Використовуйте свої практичні знання та вміння заради себе та свого майбутнього. Нові починання мають бути приземленими та доступними. Також можуть з'явитися кошти для успішної реалізації проєктів. Будуйте ваш добробут.

Таропрогноз на фінанси

Карта тижня на 2-8 січня "Король кубків"

Ця карта Таро належить до карт двору. Її значення свідчить про стабільність, мудрість, дипломатичність, благородство та підтримку. Вона закликає вас протягом цього місяця бути вірними своїм почуттям та зайнятися розумінням людської натури для покращення фінансового становища. Також варто знайти мудрого наставника.

У фінансових викликах стримуйте почуття, проте не інстинкти. Тверезо оцінюйте ситуацію у спокійних обставинах. Будьте впевнені в обраному шляху. Не забувайте про твердість характеру та спокій у кризових ситуаціях. Правильно виконуйте свою роботу, зважайте на обставини. Терпіння і самодисципліна принесуть бажані зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше астрологиня розповіла, яким буде 2023 рік для короля Чарльза III. Зокрема, йдеться про сімейні негаразди та багато викликів.

До того ж астролог Влад Росс назвав прізвище наступника Путіна і переконує, що той буде згодний на все.

Також днями з'явилося пояснення, чому російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення саме 24 лютого 2022 року.

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