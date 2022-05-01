Таропрогноз на 2-8 травня 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 2-8 травня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро надихають на майбутні звершення.

Зараз існують тисячі карт Таро. Художники вправляються у майстерності, аби показати свою здатність передати символи та архетипи, які зашифровані у малюнках карт Таро. Проте насправді вони базуються лише на кількох колодах, які належать до французької та англійської шкіл карт Таро.

А для того, щоб дізнатися більше про власне ймовірне майбутнє, читайте таропрогноз на 2-8 травня 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 2-8 травня 2022 "Імператор"

Ця карта свідчить про владу, авторитет, лідерство та силу розуму. Не виключено, що протягом цього тижня на вас впливатиме батьківська фігура. Можливо, вам слід уважніше придивитися до стосунків ваших батьків, а, можливо, пропрацювати комплекси та страхи, які пов'язані з батьківством, щоб рухатися далі.

Зараз ви можете бути трішки глухим до чужих почуттів. Вас може захопити самообман та догматизм. Тому хаос довкола вас слід гармонізувати. Контролюйте ситуацію у стосунках, а не пускайте її на самоплив. Прагніть до стабільності та безпеки.

Але водночас не варто ставати занадто впертим, адже ви хочете, щоб усе було згідно з вашими правилами. Пам'ятайте про те, що завдяки рішучості ви зможете досягнути цілей.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 2-8 травня 2022 "Шістка жезлів"

Цю карту ще називають картою перемоги. Вона свідчить про перемогу, нагороди, визнання. Це означає, що на роботі ви опинитеся в епіцентрі уваги, а перемоги будуть довгоочікуваними. Не забаряться й хороші новини. Проте не варто піддаватися спокусі "перекроїти" всіх під себе. Тяжку працю буде завершено і ви пожнете її плоди. Єдине, що може завадити вам зараз, це гордість, яка заважатиме дивитися правді у вічі та відноситиме трохи далі від реальності.

Якщо довго займатися самомилуванням, то можна добряче забитися, падаючи з вершини. Так, можна стати переможцем, але забути про почуття інших людей. Водночас ви повністю заслуговуєте на свій тріумф і нагороду.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 2-8 травня 2022 "Король кубків"

Ця карта говорить про те, що у ситуації у якій ви опинилися, варто проявити стабільність, мудрість, дипломатичність, благородство та підтримку. Нині слід перевірити на вірність почуття, чи не зводять вони зараз вас на манівці. Співчувайте чужим хибам та вадам. Проте стримуйте власні почуття, проте - не інстинкти. Тверезо оцінюйте ситуацію. Створіть спокійну атмосферу.

Будьте впевненими в обраному шляху. Спокійно ставтеся до подій довкола. Правильно виконуйте свою роботу, усвідомлюйте та враховуйте обставини. Прийміть свої слабкі та сильні сторони.

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