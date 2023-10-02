Таропрогноз на 2-8 жовтня 2023 року: що карти нам віщують

Протягом віків церква боролася з картами Таро, вважаючи їх диявольським мистецтвом. Пізніше їх пов’язували з темними сторонами окультизму. Проте за 30 років саме читання Таро стало легкодоступним, точним та цікавим способом дізнатися ймовірне майбутнє та пізнати самого себе.

Чому так сталося? Бо символи та архетипи, які були зашифровані у картах Таро ще в епохи Середньовіччя та Відродження, зрозуміли людям всіх рас та народів на рівні підсвідомості. Тому скористайтеся шансом дізнатися, що віщують карти Таро на прийдешній тиждень.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Туз жезлів"

Ця карта свідчить про початок чогось нового, оригінальність, творчий підхід, оригінальність, авантюру. Вона підказує, що варто вірити у свої сили, знати правильний шлях, зіткнутися віч-на-віч з фактами, проявити ініціативу у коханні, діяти, натхненними новими ідеями, розв'язувати проблеми, пристрасно ставитися до життя.

Ця карта говорить про почуття здивування та новизни бачачи чогось дуже нового та незвичного. Також вона позначає активну дію у зовнішньому світі, яка направлена на отримання результатів. Туз - це натхнення, яке дарує не лише оригінальні думки, але й енергію, щоб втілити їх у життя.

Ви захоплені духом підприємництва - це може бути творча ідея, яка прошмигнула у вашій голові або не вимовний оптимізм, який дасть поштовх сміливим діям. На підході - відкриття великих можливостей або несподівані події.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць Таро, розповідає про замріяність, яка може шкодити вашій роботі. Також ви опікуєтеся своїми слабкостями, а не думаєте про нові вершини, які варто підкорити. Протягом цього тижня саме це буде заважати. Не варто проґавити можливості, які дарує вам життя.

Відсутність організованості, будівництво "повітряних замків" і завищені очікування не допоможуть вам у кар'єрі. Припиняйте лінуватися, проявляйте ініціативність та беріться до роботи, а не до солодких мрій.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Сімка жезлів"

Ця карта, як і попередня, належить до молодших арканів Таро, вона розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Зараз ви не хочете рухатися з місця з принципу, проте це - неправильна позиція. Також вас заповнює бажання розраховувати лише на свої сили.

Карта натякає, що потрібно з розумом реагувати на кинуті вам виклики та впевнено казати "ні". Утримуйте внутрішнє бажання до руйнування всередині. Будьте рішучими у складній ситуації та стійкими у спілкуванні з ворогами. Не втягуйтеся у беззмістовну боротьбу та агресивну взаємодію.

Міцно стійте на ногах та відстоюйте свої права та принципи. Протягом цього тижня доведеться боротися не лише з зовнішніми проблемами, але й з внутрішніми демонами та страхами, але ви вийдете переможцем з цього герцю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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