Таропрогноз на 20-26 березня 2023 року: що карти нам віщують

У колоді Таро - 78 карт, якщо враховувати ще й карти у перевернутому положенні, то кількість їх значень зростає до 156 ймовірних. Сусідство певних карт теж впливає на значення розкладу, то, таким чином, кількість значень зростає до 25 тисяч.

Дізнайтеся, що очікує вас протягом 20-26 березня 2023 року за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта свідчить про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Ця карта натякає на позбавлення від ілюзій, розуміння подальшого шляху, логічне пояснення подій, розуміння того, що добре, а що ні, зіткнення з реальністю, аналіз мотивацій, гостроту розуму.

Зараз щось у вашій душі потребує вирізнитися з натовпу, можливо, йдеться і про потребу у справедливості. Але варто розуміти, що одразу це неможливо. Також ця карта символізує логіку та впевненість у собі в момент труднощів. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готові до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час подивитися правді у вічі та відмовитися від розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта стійкості, рішучої та максимальної чесності. Якщо ви можете прояснити ситуації та розвіяти сумніви, то дорога буде для вас відкрита.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Туз пентаклей"

Ця карта свідчить про нагороди, процвітання, родючість та реалізм. Також вона описує практичні досягнення, відчутні результати, реальну владу, довіру у будь-якій ситуації, нову справу, пошук щастя, занурення у реальний світ. Ця карта підказу вам, що незабаром ви доможетеся успіху і отримаєте користь для себе зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно будувати надійні плани і ретельно продумувати всі деталі.

Сфокусуйтеся на результатах і використайте свої практичні знання та вміння для себе та свого майбутнього. Ця карта говорить про нові починання, тільки дуже приземлені, практичні та доступні. Почніть діяти уже зараз, щоб потім досягнути результатів.

Засоби для реалізації проєкту теж з'являться. Прийміть це та насолоджуйтеся добробутом.

Також читайте Астрологиня попередила українців про низку небезпек до кінця березня: в які дати

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Особистий новий рік: астрологічний прогноз для Володимира Зеленського