Таропрогноз на 20-26 червня 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 20-26 червня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро у складних ситуаціях дають опору в житті.

Карти Таро - це інструмент для ворожіння, який з'явився у Середньовіччя і донині використовується як засіб для пророкування майбутнього. Карти Таро є системою символічних зображень, які у певний спосіб трактує той, хто на них ворожить. Окультисти вважають карти Таро ключем до відповідей на всі запитання.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 20-26 червня 2022 "Шістка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, розповідає про ностальгію, грайливість та певну інфантильність. Ця карта радить для поступу у стосунках прийняти свою внутрішню дитину, позитивно ставитися до життя, трішки замислюватися про минуле, адже у ньому криються підказки до нашого майбутнього.

Нагадайте собі й партнеру ті сентиментальні моменти, які бували у вас раніше. Примиріться з тим, що вам не подобається у стосунках, адже людей змінювати дуже важко, а про особливості слід було домовлятися "на березі".

Знайдіть в собі трішки юнацького запалу, беріть відповідальність за свій вибір, позитивно ставтеся до інших людей та впустіть у своє життя любов.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 20-26 червня 2022 "Шістка жезлів"

Ця карта Таро повідомляє про гордість, перемогу, нагороду, визнання тощо. Вона свідчить про те, що скоро ви опинитесь у центрі уваги та отримаєте довгоочікувані позитивні новини. Негативним аспектом цієї карти є те, що, рухаючись до перемоги, у вас зростає бажання всіх підлаштувати під себе.

Але водночас завершиться ваш тяжкий рух до вершини. А ось себелюбство і далі заважатиме вам дивитися правді у вічі. Виклик полягає в тому, що коли ви перемогли, вийшли на вершину або просто виявилися найкращими у своїй справі, то егоїзм може віднести нас далеко від реальності.

Не варто довго упиватися перемогою, бо можна впасти з завойованої вершини.

Не забувайте і про почуття інших людей. Звертайте увагу і на талановитих людей, які трапляються на вашому життєвому шляху.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 20-26 червня 2022 "Туз мечів"

Правда, об'єктивність, чесність та справедливість допоможуть вам рухатися у сфері фінансів. Також потрібно позбавитися від ілюзій, розуміти свій подальший шлях, логічно пояснювати свої вчинки, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Але це все може не убезпечити вас від зустрічі з реальністю. Тому ретельно аналізуйте свої мотивації та будьте креативними.

Зараз вам потрібно виділитися з натовпу і велика потреба у справедливості. Проте одночасно це неможливо.

Вірте собі, не сумнівайтеся у собі, будьте готові до дій і оцінюйте власні можливості. Настав час подивитися правді у вічі, відмовтеся від гіркоти розчарувань у минулому, бо інакше ви не зможете рухатися далі.

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