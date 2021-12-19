Таропрогноз на 20-26 грудня 2021 року: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають краще зрозуміти свою душу.

Протягом кількох століть за допомогою карт Таро дізнавалися ймовірне майбутнє та розшифровували справжню суть подій, які відбулися. У XX столітті цей інструмент для ворожіння став чи найпопулярнішим засобом для ворожіння, поступаючись хіба що рунам.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - 20-26 грудня - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Самітник"

Ця карта говорить про те, що, попри те, чи ви живете разом з партнером, чи зараз самотні, варто для початку навчитися довіряти самому собі та своїм відчуттям. Створіть межі у своїх стосунках з оточенням і не дозволяйте іншим нав’язувати ті моделі поведінки, які вам не до душі.

У цей кризовий час для того, щоб навчитися бути з іншими, потрібно передовсім опанувати мистецтво самотності. Йдеться не про одинокість, а про те, що варто усамітнюватися, відступати, мовчати, аналізувати власні відчуття і почуття для того, щоб знайти сили потім рухатися вперед.

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Помізкуйте над тим, коли ви востаннє мовчали і просто спостерігали за тим, що відбувається. Не варто зараз метушитися, як муха в окропі, зупиніться і видихніть. В тиші зберіться з думками про те, що робити далі. Для того, щоб ясно побачити свій шлях, вам знадобиться трішки часу, при цьому вам слід залишатися вірним собі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка пентаклів"

Ця карта говорить про відстоювання своїх прав. Починається складний період, а тому не дозволяйте іншим людям сумніватися у своїй позиції на роботі. Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег. Не опускайте руки, якщо будете захищатися, то зможете поставити їх на місце.

Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег.

Сприймайте вашу кар’єру зараз як поле бою, де виживе лише найсильніший. Мужньо захищайте себе і рішучо відбивайтесь від зауважень про вашу роботу. Не дозволяйте собі та іншим сумніватися у вашій позиції. Якщо бардак на роботі заважає вам продумати стратегію подальших дій, спробуйте ненадовго перемкнутись на щось інше, приміром, зверніть увагу на курси, які підвищать вашу кваліфікацію. Замисліться над тим, якими ресурсами ви володієте, проведіть ревізую, щоб краще їх використовувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Вісімка кубків"

Не турбуйтеся про те, куди приведе вас окремий крок. Тільки той, хто дивиться далеко, знаходить правильний шлях.

Для того, щоб розвиватися фінансово, передовсім звільніться від старої "трясовини". І лише тоді — сміливо крокуйте вперед. Ви про це не пошкодуєте. Спробуйте те, на що раніше не наважувалися. Але спершу трішки погуляйте на самоті та добряче все обдумайте.

Подумайте про те, що тримає вас за попередні провали. Чи можете ви звільнитися від цих обмежень. Перед вами стоїть цілком досяжна мета, але потрібно звільнитися від старих уявлень та звичок. Прокладіть новий шлях, навіть якщо спочатку він буде важким. Пам’ятайте про те, що мужність — це страх, який прочитав молитву.

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