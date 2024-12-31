Таропрогноз на 2025 рік для Козорогів: що карти нам віщують

Карти з'явилися ще в Середньовіччі, але відтоді мають чимало прихильників, адже це доволі точний, з погляду езотерики, засіб для передбачення ймовірного майбутнього. А близько ста років тому до Таро повернулася колишня слава, і відтоді інтерес до карт не вщухає. Щороку спеціалісти випускають чимало колод цих карт, які базуються на двох школах – французькій та англійській.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на прийдешній рік 2025 рік від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2025 року "Трійка кубків"

"Трійка кубків" – це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць цього містичного інструменту для ворожіння. Масть кубків у картах Таро символізує любов і дружбу, пристрасть та почуття. А саме ця карта Таро повідомляє про те, що у стосунках вам варто не забувати про дружбу, відчуття свята, командний дух і щедрість.

Також вона свідчить про достаток та необхідність зцілення вашої душі, приємне оточення, можливість здобути нових друзів або команду однодумців. Сподівайтеся на подарунки долі. Ця карта пропонує вам ділитися своєю радістю та оптимізмом з іншими людьми, які розділяють ваші погляди та ідеї.

Вона віщує спільне переживання певних емоцій, приміром, такі як симпатія та співчуття. Якщо ви зараз турбуєтеся про вашу любов, то потрібно для початку зайнятися власними справами, побудувати гармонію та нові плани, а тоді поділитися з партнером новими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2025 року "Туз мечів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, і представляє тузи. "Туз мечів" представляє ще й масть мечів, яка свідчить про інтелектуальний складник, життєві випробування, розум і блискавичну реакцію.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність і справедливість. Вона каже, що настав час позбутися ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження, та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти й розчарувань минулого. "Туз мечів" – це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2025 року "Шістка пентаклів"

"Шістка пентаклів" теж належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Шістка пентаклів" представляє масть пентаклів або дисків, яка символізує кошти та фінанси й вміння з ними поводитися.

Ця карта каже про те, що слід бути щедрими з людьми і люди будуть щедрими до вас. У ваших фінансових прагненнях додайте рішучості. Пам'ятайте про те, щоб щось отримати – треба чимось пожертвувати. Зараз прийшов час подолати певні ілюзії та комплекси. Працюйте над розумінням справедливості у вашому житті.

Також дослухайтеся до ваших життєвих вчителів. Більше беріть участь у якихось спільних проєктах.

Настає час розібратися з боргами в новому році.

Також читайте Таропрогноз на 2025 рік для Стрільців: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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