Таропрогноз на 2025 рік для Скорпіонів: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовіччі. Вони пережили кілька трансформацій протягом століть - від розваги й до інструменту для ворожіння. Найпопулярніша нині колода - Райдера-Вейта з'явилася у 1910 році та відтоді розпочалася її тріумфальна хода світом. 1971 року колода була перевидана, що тільки додало їй популярності. Зараз у світі існує кілька тисяч колод Таро. Аби дізнатися більше про ймовірне майбутнє у 2025 році, читайте таропрогноз на рік від тарологині Олени Кузьмич.

Таропрогноз кохання

Карта 2025 року "Сила"

Ця карта Таро належить до старших арканів, тобто таємниць, які розповідають про важливі події у вашому житті. Вона свідчить про силу, як йдеться у її назві, сміливість, усвідомлення та співчуття. Ця карта щосили закликає вас управляти власним життям та відповідати за свої дії та вчинки. Не забувайте про те, що слід бути терпимими до чужих слабкостей, адже люди не завжди відповідають вашим ідеалам. Розслабтеся і шукайте сексуальне задоволення.

Опануйте свою внутрішню силу та проявіть її назовні. Заволодійте своїми тваринними інстинктами та правильно їх використовуйте. Шукайте баланс поміж духовною гармонією та плотськими утіхами. Зараз вам знадобиться ваша сміливість. Протягом січня 2021 року будьте готові впоратися з будь-якою загрозою.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2025 року "Туз мечів"

Опануйте правду, об'єктивність, чесність, справедливість. Позбавтеся від ілюзій, усвідомте, куди потрібно рухатися далі. Знайдіть логічні пояснення подій, які відбуваються у вашому житті. Зрозумійте що добре, а що погано саме для вас. Доведеться зіштовхнутися з реальністю віч-на-віч. Обмізкуйте свою мотивацію. У русі кар'єрними сходами вам допоможуть гострий розум та швидкість реакцій. Виділіться з натовпу.

Вірте в себе, не сумнівайтеся у своїх прагненнях. Відмовтеся від розчарувань минулого. Будьте внутрішньо чесними. Ви зіштовхнетеся з випробуваннями, але подолавши їх, ви покращите ваше життя. Потрібні певні зусилля, але так ви побачите нові нюанси та шлях до успіху.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2025 року "Четвірка пентаклів"

Ця карта свідчить про посередність, контроль, певний застій тощо. Зараз вам не дуже хочеться рушати з місця. Проте варто вірити в обраний шлях. Потрібно позбутися обмежень свідомості, не варто боротися зі змінами. Проте сукупним і жадібним не варто бути.

Зараз ви тримаєтеся за те, що у вас є. Ви не можете позбути старого погляду на ситуацію. Можливо, зараз ви маніпулюєте іншими, щоб підживити своє "его". Будьте обережними у питаннях домінування та усвідомте, що власні інстинкти виростають зі страху перед змінами та емоційної вразливості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.